Cao tốc Bắc - Nam sẽ được mở rộng lên 6 làn xe

Thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh: Báo Xây dựng

Liên quan đến việc triển khai đầu tư mở rộng các đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là trục giao thông huyết mạch, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của quốc gia.

Bộ Xây dựng thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có quy mô 4 làn hạn chế lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch (riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được mở rộng để tránh thắt hẹp quy mô), bảo đảm đồng bộ, lâu dài, hạn chế việc phải tiếp tục mở rộng nhiều lần, gây lãng phí thời gian, nguồn lực và ảnh hưởng đến quá trình khai thác toàn tuyến.

Trước mắt, ưu tiên mở rộng các đoạn có lưu lượng lớn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, phấn đấu khởi công năm 2027; các đoạn còn lại dự kiến khởi công năm 2028, hướng tới hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030.

Đối với ba dự án PPP hiện hữu gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Bộ giao Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án mở rộng và cập nhật vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Với các dự án đã đầu tư công trước đây, Bộ yêu cầu đánh giá tính khả thi của phương án sử dụng vốn ngân sách, so sánh với hình thức PPP và nghiên cứu cơ chế thu phí hoàn vốn Nhà nước sau khi hoàn thành.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát nhu cầu vận tải, tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, đánh giá các cơ chế đặc thù đã áp dụng, nhận diện khó khăn, vướng mắc để đề xuất chính sách phù hợp. Đồng thời, các đơn vị chức năng rà soát năng lực ban quản lý dự án và kết quả thực hiện của các nhà thầu làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.