Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?

Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên) đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn sau hơn 3 năm triển khai đang dần về đích và hiện trong giai đoạn nước rút.

05-06-2026

05-06-2026

04-06-2026