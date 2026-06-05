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Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên) đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn sau hơn 3 năm triển khai đang dần về đích và hiện trong giai đoạn nước rút.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 1.

Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng mức đầu tư hơn 1.506 tỷ đồng.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 2.

Dự án được khởi công xây dựng tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026 có tổng chiều dài tuyến đường hơn 5,4 km, công trình giao thông tốc độ thiết kế vận tốc tính toán 50km/h.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 3.

Dự án chia làm 2 nhánh: Nhánh 1 với điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài khoảng 3,7 km, xây dựng mới 2 cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 4.

Nhánh 2 với điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 tại phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa), dài khoảng 1,7 km.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 5.

Nhánh 1 đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến cầu Thống Nhất với mặt cắt ngang đường rộng 95m; Đoạn từ cầu Thống Nhất đến cầu An Hảo với mặt cắt ngang đường rộng 60m.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 6.

Nhánh 2 từ giao với nhánh 1 đến nút giao đường Đặng Văn Trơn – đường đầu cầu Bửu Hòa. Mặt cắt ngang đường rộng 47m.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 7.

Ngày 4/6, theo quan sát của phóng viên, Nhánh 1, điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn đã hoàn thành và đưa vào lưu thông cầu Thống Nhất

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 8.

Nhánh 1 tuyến đường cơ bản đã được trải thảm nhựa đường, người dân đã có thể lưu thông xe ô tô và xe máy hướng về cầu An Hảo, Bửu Hoà.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 9.

Nhà thầu đang tiến hành thi công một số công trình phụ như bó vỉa hè, trồng cây xanh, kẻ sơn đường...

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 10.

Tuy nhiên nhiều hố ga thoát nước nhà thầu còn để thiếu an toàn, nguy hiểm nhất là khi vào trời mưa, buổi tối

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 11.

Nhánh 2 với điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 tại phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn hiện còn ngổn ngang khi nhiều hạng mục triển khai như trải thảm nhựa, lát vỉa hè.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 12.

Cầu Vàm Ông Án đến nay vẫn chưa hoàn thiện

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 13.

Công nhân đang tiến hành làm lan can cầu Vàm Ông Án

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 14.

Công nhân đang tiến hành đậy nắp cống bảo vệ đường điện qua cầu Vàm Ông Án

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 15.

Nhánh 2, nhà thầu triển khai đường thoát nước tuyến đường qua Cầu Ông Án

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 16.

Mặc dù công trình còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện nhưng nhiều phương tiện ô tô và xe máy vẫn lưu thông qua con đường này.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 17.

Trước đây, cù lao Hiệp Hòa gần như là "ốc đảo" giữa sông Đồng Nai, kết nối hạn chế nên phát triển chậm hơn khu trung tâm Biên Hòa. Khi cầu Thống Nhất và tuyến trục hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố sang cù lao Hiệp Hòa sẽ rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện cho các dự án đô thị quy mô lớn triển khai mạnh hơn.

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?- Ảnh 18.

Tuyến đường mới khi hoàn thành sẽ chia sẻ lưu lượng với các tuyến hiện hữu, tạo thêm hướng kết nối từ trung tâm Đồng Nai sang khu vực phường Biên Hoà, sân bay Long Thành và TPHCM.

Theo Văn Quân

Báo Tiền Phong

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