Cơ quan Thuế thông báo: 47 người có tên trong danh sách sau bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 4/6, Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai đã công khai thông tin 47 người đại diện pháp luật trên địa bàn bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Lào Cao, các trường hợp này thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Các trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Ngày 28/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định này được xem là bước siết chặt quản lý, đồng thời thiết lập rõ các tiêu chí về mức nợ, thời gian chậm nộp cũng như cơ chế thông báo, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 3, bốn nhóm đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh.

- Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

- Có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Cá nhân đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

- Có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn trên 120 ngày.

Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

- Gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ngọc Khánh