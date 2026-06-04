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Mở sân chơi lập trình chiến lược AI cho tài năng trẻ Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nexon Co., một trong những tập đoàn trò chơi trực tuyến hàng đầu Hàn Quốc, vừa chính thức phát động và mở cổng đăng ký cho cuộc thi Nexon Young Programmers Cup (NYPC) 2026. Đây là sân chơi lập trình chiến lược mang tính đột phá nhờ sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ra mắt từ năm 2016, NYPC từ lâu đã là giải đấu biểu tượng về lập trình, làm nên thương hiệu của Nexon. Bước sang năm nay, cuộc thi đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi thay đổi toàn diện thể thức: từ giải thuật truyền thống sang lập trình chiến lược ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI). Tại đây, các thí sinh sẽ trực tiếp khai thác sức mạnh của AI để xây dựng chiến thuật, hóa giải thách thức và đối đầu kịch tính với nhau. Sân chơi năm nay hỗ trợ toàn diện 12 ngôn ngữ lập trình phổ biến, bao gồm C, C++, Python và Java.

Đặc biệt, NYPC 2026 cũng ghi dấu một cột mốc lịch sử khi chính thức chuyển mình thành một giải đấu quy mô toàn cầu, trong đó Việt Nam vinh dự được lựa chọn là điểm đến quốc tế đầu tiên. Các tài năng trẻ Việt Nam sẽ trực tiếp tranh tài tại phân hạng Master Track, đấu trường được thiết kế riêng cho khối sinh viên đại học. Các đội thi sẽ bước vào những trận chiến nghẹt thở giữa các AI agents, nơi năng lực dự đoán tình huống, p﻿hản ứng linh hoạt và hóa giải chiến thuật đối thủ được đặt lên hàng đầu.

Hành trình chinh phục danh hiệu NYPC 2026 sẽ trải qua hai giai đoạn: Vòng Sơ loại trực tuyến và Vòng Chung kết trực tiếp. Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 29/06 đến hết ngày 08/07, cho phép thí sinh chủ động giải đề vào bất kỳ khung giờ nào trong thời gian quy định. Những đại diện xuất sắc nhất vượt qua vòng đấu này sẽ nhận được tấm vé vàng tiến thẳng vào Vòng Chung kết tại Hàn Quốc. Toàn bộ chi phí từ vé máy bay khứ hồi, dịch vụ lưu trú cho đến các khoản đi lại liên quan đều được ban tổ chức tài trợ trọn gói. Không dừng lại ở đó, nhà vô địch của giải đấu sẽ nhận được những phần thưởng tiền mặt giá trị, đi kèm cơ hội đặc cách tham gia chương trình thực tập trải nghiệm thực tế đầy hấp dẫn tại tập đoàn Nexon.

Để mang giải đấu đến gần hơn với cộng đồng công nghệ trong nước, Nexon sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Nexon Dev Vina (NDVN), công ty con chuyên về phát triển của tập đoàn tại Việt Nam. Ban tổ chức sẽ triển khai các hoạt động quảng bá sâu rộng tại các trường đại học kỹ thuật và công nghệ hàng đầu, đồng thời cập nhật liên tục mọi thông tin, thể lệ và hướng dẫn đăng ký qua các kênh truyền thông chính thức trên Facebook và Zalo.

Ông Kim Jung-wook, Chủ tịch Nexon, khẳng định: “Hành trình 10 năm qua của NYPC gắn liền với sứ mệnh đặt nền móng và nâng tầm giáo dục lập trình tại Hàn Quốc. Bước sang chương mới, chúng tôi kỳ vọng sẽ lan tỏa nguồn cảm hứng này đến những người trẻ đam mê công nghệ trên toàn cầu. Hy vọng NYPC 2026 sẽ trở thành bệ phóng lý tưởng, mang đến những thử thách bứt phá và trải nghiệm thành công cho các nhà phát triển tương lai trong kỷ nguyên AI.”

Cổng đăng ký tham gia NYPC 2026 hiện đã chính thức mở cửa trên website của chương trình. Ngay sau khi hoàn tất tạo tài khoản và ghi danh, các thí sinh có thể truy cập hệ thống để thử sức và rèn luyện kỹ năng với các bài toán mẫu từ ban tổ chức.

Quảng Nguyên

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
việt nam, AI

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