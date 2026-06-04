Bàn giao hơn 5ha đất triển khai dự án công viên đầu tiên của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Ngày 4/6, đại diện UBND phường Phú Thượng có thông tin về việc triển khai thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng - dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đại diện UBND phường Phú Thượng, sau khi HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 14/12/2025 về việc cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án vào ngày 17/12/2025.

Đến ngày 12/3/2026, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc bàn giao mốc, ranh giới dự án trên thực địa cho chủ đầu tư và UBND phường Phú Thượng. Sau đó, ngày 22/3/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1248/QĐ-UBND về chủ trương thực hiện. Đến ngày 31/3/2026, UBND phường Phú Thượng chính thức ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập của công trình này.

Công viên công cộng phường Phú Thượng. Ảnh: Trọng Tài

Để bảo đảm quyền lợi an cư cho người dân bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng dự kiến khoảng 78 trường hợp được tái định cư. Hiện nay, UBND phường Phú Thượng đang tăng tốc triển khai công tác xác nhận nguồn gốc đất, phấn đấu lập phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 15/6/2026 để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tính đến hết ngày 29/5/2026, UBND phường đã hoàn thành kiểm kê được 116/120 thửa đất, tương ứng khoảng 17,25ha (diện tích không kiểm kê gồm đền thờ Thần Long Đỗ, Miếu Hai cô, Nghĩa trang Liên Ngạc, và đất mương đường nội đồng). Trong đó, đất ở của các hộ gia đình đã kiểm kê 46 trường hợp với diện tích khoảng 1,11ha; đất công đã kiểm kê 70 trường hợp với diện tích khoảng 16,14ha.

Ngày 20/5/2026, UBND phường đã ban hành 10 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 10 hộ gia đình, cá nhân.

Về công tác bàn giao mặt bằng, ngày 18/12/2025 UBND thành phố Hà Nội đã tạm bàn giao cho nhà đầu tư được 3,26ha; Ngày 8/5/2026, 1 hộ gia đình đã bàn giao cho UBND phường 1,78ha đất để quản lý. Đến nay, tổng diện tích đã tạm bàn giao đạt khoảng 5,04ha.

Theo đại diện phường Phú Thượng, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở khâu xác định nguồn gốc đất do tư liệu lưu trữ không đầy đủ. Phần lớn diện tích đất thu hồi phục vụ dự án trước đây thuộc địa giới hành chính của phường Đông Ngạc.

Tại khu vực tập trung nhiều hộ dân bị ảnh hưởng là Khu tập thể Cầu Thăng Long, hồ sơ phục vụ công tác xác định nguồn gốc đất bị thiếu hụt nhiều thông tin. Cùng với đó, việc sử dụng đất giữa các hộ gia đình trong khu vực tập thể suốt nhiều thập kỷ qua không có ranh giới, mốc giới rõ ràng. Thực trạng này dẫn đến diện tích đo đạc thực tế tại mỗi thời điểm kiểm đếm thường xuyên bị thay đổi, biến động, gây rất nhiều khó khăn cho tiến độ lập phương án bồi thường của tổ công tác...