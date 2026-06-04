Việt Nam vừa ghi nhận một kỷ lục chưa từng có, Nga và Trung Quốc có đóng góp lớn

Theo báo cáo mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Du lịch, tháng 5 thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, khi nhu cầu du lịch nội địa bắt đầu tăng cao. Nhưng Việt Nam vẫn đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5. Điều này cho thấy sức hấp dẫn, cũng như khả năng duy trì đà tăng trưởng của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã cán mốc gần 10,6 triệu lượt người, tức là tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đây cũng là kỷ lục cao nhất cho giai đoạn 5 tháng đầu của các năm từ trước đến nay.

Về các thị trường cung cấp khách, châu Á tiếp tục dẫn đầu bảng gửi khách tới Việt Nam, với 7,77 triệu lượt người (tăng 7,7%). Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai quốc gia đóng góp lượng khách lớn nhất, khi lần lượt đạt gần 2,3 triệu và hơn 1,92 triệu lượt.

Ngoài ra, thị trường châu Âu ghi nhận sự phục hồi và bứt tốc ngoạn mục khi đạt gần 1,86 triệu lượt, tức là tăng gần 55%. Đáng chú ý, khách đến từ Nga bùng nổ mạnh mẽ nhất khi ghi nhận chỉ số tăng trưởng lên tới 294% so với cùng kỳ, khi đạt gần 618.000 lượt.

Trong 5 tháng đầu năm, khu vực châu Mỹ đóng góp gần 596.000 lượt khách, tương ứng tăng 19,9%. Trong đó, riêng thị trường Mỹ đã đạt gần 446.000 khách.

Đường hàng không vẫn là phương tiện di chuyển được ưa chuộng nhất, đón hơn 8,7 triệu lượt khách (chiếm hơn 82% tổng lượng khách quốc tế) và tăng 11% so với cùng kỳ.

Ấn Độ cũng tiếp tục nổi lên như một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Với tốc độ tăng trưởng hơn 50%, quốc gia này được kỳ vọng sẽ sớm đạt mốc 1 triệu lượt khách đến Việt Nam trong năm 2026, và trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch.

Bên cạnh đó, khu vực Đông Nam Á tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường tiềm năng của Việt Nam.Theo đó, nhiều quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Philippines, Campuchia, Indonesia, Singapore và Malaysia. Trong số đó, Philippines tăng gần 72%, qua đó trở thành một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Với kết quả trên, sau 5 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đã hoàn thành khoảng 42% kế hoạch đón khách quốc tế của cả năm. Trong bối cảnh có nhiều thị trường trọng điểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cùng với việc mở rộng kết nối hàng không và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá ở nước ngoài, theo các chuyên gia, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 của Việt Nam được đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Ngành du lịch thu được hơn 40.000 tỷ đồng chỉ trong 5 tháng

Nhiều du khách quốc tế khám phá di sản Huế. Ảnh: TTXVN

Cục Thống kê cho biết, sự bùng nổ của lượng khách đã mang lại bức tranh tươi sáng cho doanh thu ngành du lịch của nước ta. Tính trong 5 tháng đầu năm này, doanh thu du lịch lữ hành của Việt Nam ước đạt 40.600 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, có nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Cụ thể, dẫn đầu là Khánh Hòa tăng gần 34%, tiếp sau là Quảng Ninh tăng hơn 25%, Quảng Ngãi tăng hơn 23% và TP Huế tăng gần 19%. Ngoài ra, các trung tâm lớn như Hà Nội và TP HCM cũng duy trì đà tăng ổn định, khi lần lượt tăng 12,5% và hơn 8%.

Đại diện Cục Thống kê cho biết, kết quả này là nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến quảng bá được chuyên nghiệp hóa, hệ thống sản phẩm du lịch được đa dạng hóa phù hợp xu hướng.

Về lý do Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh chính trị thế giới bất ổn, Cục Du lịch cho rằng, Việt Nam đã và đang định vị được là một điểm đến an toàn. Theo đó, Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo, khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả, do đó du khách có thể yên tâm di chuyển, trải nghiệm chính là các lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Hơn nữa, sức hấp dẫn của du lịch Việt còn đến từ sự đa dạng về tài nguyên, bản sắc văn hóa, cũng như chi phí phải chăng và chính sách nới lỏng, miễn thị thực cho nhiều thị trường tiềm năng.

Theo Cục Du lịch, trong bối cảnh chi phí đi lại toàn cầu gia tăng, những điểm đến dễ đến, dễ đi và tối ưu chi phí đang có lợi thế rõ rệt, và Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này.