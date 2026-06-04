Mới: Bộ Tài chính đề xuất loạt trường hợp sẽ bị giám sát trọng điểm về thuế, có thể bị chuyển hồ sơ sang công an

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất, người nộp thuế có một trong các dấu hiệu sau sẽ thuộc trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế.

Thứ nhất, người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.

Thứ hai, người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Thứ ba, người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế.

Thứ tư, người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế và người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) quy định cụ thể việc thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm giám sát, biện pháp và thời hạn giám sát phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Rủi ro cao về thuế có thể bị chuyển hồ sơ sang công an

Theo dự thảo thông tư, mức độ rủi ro đối với người nộp thuế trong các nghiệp vụ quản lý thuế được chia theo 3 mức: cao, trung bình và thấp.

Mức độ đánh giá rủi ro của người nộp thuế được phân loại dựa trên kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế (tốt, trung bình, thấp và không tuân thủ), căn cứ trên nhiều tiêu chí như: tình trạng hoạt động, tình hình kê khai và nộp hồ sơ thuế, tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, tình hình sử dụng hóa đơn, mức độ vi phạm hành chính về thuế...

Nếu bị xếp vào nhóm có rủi ro cao, người nộp thuế sẽ bị áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đáng kể so với các mức độ còn lại.

Ví dụ, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế nơi chuyển đi sẽ thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế.

Trong xử lý hồ sơ khai thuế, khoản thu khác, cơ quan thuế sẽ phân tích hồ sơ, lập danh sách trình thủ trưởng cơ quan thuế kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế, khoản khu khác tại trụ sở của cơ quan thuế.

Với quản lý nợ thuế, khoản thu khác và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cơ quan thuế sẽ tăng tần suất theo dõi trong tháng, tăng cường các biện pháp đôn đốc, làm việc trực tiếp nhằm thu hồi kịp thời các khoản nợ vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, đối với trường hợp người nộp thuế có mức độ rủi ro cao, Bộ Tài chính đề xuất sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh; lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; công khai thông tin tiền thuế nợ; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, trong sử dụng hóa đơn, chứng từ, với người nộp thuế có rủi ro cao, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm việc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử hoặc thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn khác theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, với người nộp thuế có rủi ro trung bình và thấp, cơ quan thuế thực hiện lựa chọn mẫu để rà soát, kiểm tra, xử lý; tăng cường theo dõi, phân tích dữ liệu hóa đơn, chứng từ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa rủi ro phát sinh...



