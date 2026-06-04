Dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ hiện đại nhất của Nga, khẩn trương làm ngay một việc

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ sử dụng công nghệ do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Ngày 1/6, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Theo báo cáo, tính đến ngày 1/6, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) đã lập phương án bồi thường cho 852 trường hợp/1.129 trường hợp bị ảnh hưởng (tương ứng đạt hơn 75% số lượng); chuyển thẩm định 278 trường hợp, tăng 56 trường hợp so với tuần trước; và phê duyệt 191 trường hợp, chi trả cho 51 trường hợp với tổng kinh phí gần 164 tỷ đồng.

Diện tích đất đã thu hồi đạt hơn 94 ha, tương đương với 18,3% tổng diện tích dự án (515 ha). Tổng trị giá giải ngân đạt hơn 736 tỷ đồng, tương ứng bằng 44% kế hoạch.

Với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải), tính đến nay, dự án đã lập phương án bồi thường cho 786 trường hợp, phê duyệt 318 trường hợp với tổng trị giá khoảng 990 tỷ đồng, chi trả cho 223 trường hợp và thu hồi gần 140ha đất, đạt hơn 29% diện tích dự án. Tổng kinh phí giải ngân đã đạt gần 960 tỷ đồng, tương đương với hơn 62% kế hoạch.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, so với kỳ báo cáo trước, xã Vĩnh Hải có bước chuyển biến rất lớn khi số hồ sơ chuyển thẩm định, thẩm định, phê duyệt và chi trả đều tăng mạnh. Riêng diện tích thu hồi đất tăng hơn 33 ha.

Ở chiều ngược lại, tại xã Phước Dinh, dù số lượng hồ sơ hoàn thiện để trình thẩm định tăng khá cao nhưng các khâu phê duyệt, chi trả và bàn giao mặt bằng còn chậm, chưa tạo được đột phá trong tiến độ thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, khó khăn, vướng mắc lớn nhất vẫn là việc xác minh nguồn gốc đất, xử lý các trường hợp chia tách thửa, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai hạ tầng các khu tái định cư. Trên thực tế, có nhiều trường hợp đã được phê duyệt phương án nhưng phải tạm dừng chi trả để phục vụ công tác xác minh.

Với các dự án thành phần phục vụ tái định cư, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tiến hành hoàn tất lựa chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự kiến khởi công trong đầu tháng 6. Với dự án phục vụ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, hồ sơ thiết kế và dự toán đang được hoàn thiện nhằm tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 6.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương sắp xếp công việc, tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng. Với các trường hợp bị thu hồi đất, nếu hồ sơ đủ điều kiện, địa phương cần nhanh chóng chi trả và giải quyết chính sách.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tham mưu xây dựng quy định bố trí lô đất tái định cư cho các nhóm trường hợp bị ảnh hưởng. Đồng thời, yêu cầu xã Vĩnh Hải chỉ đạo lực lượng công an xác minh lại các trường hợp đất nghi ngờ lấn chiếm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công việc.

Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Ảnh minh họa

Ngày 23/3/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm của Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW. Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Đây là công nghệ lò phản ứng hạt nhân thương mại hiện đại nhất của Nga hiện nay.



