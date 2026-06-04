Đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 4/6, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức cuộc họp nghe Bộ Nội vụ báo cáo về tiến độ và nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách bảo hiểm xã hội

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ Phạm Trường Giang cho biết Chính phủ tập trung vào 05 nội dung lớn:

Thứ nhất là sửa đổi, bổ sung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Thứ hai là sửa đổi, bổ sung về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

Thứ ba là bổ sung liên quan đến khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.

Thứ tư là các nội dung bị thay thế, bãi bỏ. Trong đó, bãi bỏ nội dung về hồ sơ thủ tục hành chính; bãi bỏ quy định thẩm quyền của Bộ trưởng các Bộ và thẩm quyền các Bộ, cơ quan; bãi bỏ các quy định về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Thứ năm là liên quan đến chức năng kiểm tra chuyên ngành

Về thời điểm trình, Bộ Nội vụ cho biết đây là luật khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi người dân, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhiều chiều... Do đó đề xuất cho phép giữ nguyên tiến độ trình dự án luật vào Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đề xuất 4 chính sách trong dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi)

Báo cáo tiến độ và nội dung lớn của dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi), Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ Vũ Trọng Bình nhấn mạnh, việc xây dựng Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) là cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) và triển khai các bước xây dựng Luật.

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Nội vụ, Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) có nội dung gồm 04 chính sách sau:

Chính sách 1: Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

Chính sách 2: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số

Chính sách 3: Hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia và chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chính sách 4: Hoàn thiện các quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động

Sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Mở rộng diện bao phủ hưu trí xã hội

Trao đổi tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến quan tâm đến việc thống nhất tên gọi, thời điểm trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, về vấn đề mở rộng diện bao phủ hưu trí xã hội.

Đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ việc đánh giá tác động đối với các chính sách mới được đề xuất, trong đó có quy trình mở rộng đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các đại biểu đề nghị cần có một quan hệ pháp lý phù hợp để đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng lao động trên nền tảng số đang gia tăng nhanh.

Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa quan điểm về an sinh xã hội tại Kết luận 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số". Theo đó Kết luận đặt mục tiêu Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, an sinh xã hội tốt hơn.

Sửa đổi toàn diện Luật An toàn, vệ sinh lao động: Cần thay đổi cách tiếp cận, quan điểm về các chế độ đối với người lao động

Đối với dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi), các đại biểu đánh giá cao đề xuất sửa đổi toàn diện Luật. Tuy nhiên đề nghị cần nghiên cứu lại kết cấu dự thảo luật đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, các nội dung chính sách phải mang hơi thở cuộc sống.

Một số ý kiến đề nghị dự án luật khi sửa đổi cần thay đổi cách tiếp cận, quan điểm về các chế độ đối với người lao động.

Đồng thời quan tâm đến các vấn đề y tế, sức khỏe tâm thần, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử người lao động, yếu tố thích ứng với già hóa dân số...

Đặc biệt Tờ trình dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) cần đánh giá rõ nguồn lực thực hiện phù hợp với việc phân cấp trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan nhấn mạnh để đảm bảo chất lượng các dự án luật khi trình, đề nghị Bộ Nội vụ cần nghiên cứu các chính sách phù hợp thực tế. Trong đó thể chế hóa đầy đủ các Kết luận của Bộ Chính trị. Đặc biệt thể hiện được vai trò của nhà nước quan tâm đến đối tượng lao động trên nền tảng số.

Các dự án luật đều có phạm vi rộng, do đó bộ phận pháp chế của Bộ Nội vụ cần tiếp tục rà soát vấn đề kỹ thuật văn bản, vấn đề tài chính và các vấn đề chính sách.

Về thời điểm trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục thống nhất với Bộ Tư pháp.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tiến hành thẩm tra khi hồ sơ dự án luật đảm bảo chất lượng đầy đủ và đúng quy trình./.