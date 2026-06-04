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Kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho người dân

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND thành phố Hà Nội bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy lần đầu. Quy định kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội có hiệu lực từ 1/7/2027.

Tại Hội nghị Liên vùng về cơ chế phối hợp Vùng thủ đô trong quản lý môi trường sáng 4/6, ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường đề xuất với UBND thành phố Hà Nội một số nội dung để giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, bên cạnh các nội dung mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nam cho biết, để kiểm soát vấn đề ô nhiễm không khí, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai quyết định quan trọng là Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ; Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ .

Trong đó, Hà Nội và TPHCM là hai địa phương thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đầu tiên, bắt đầu từ ngày 1/7/2027.

Cục Môi trường đề nghị UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí người dân kiểm định khí thải xe máy lần đầu.

Để thực hiện chủ trương này, ông Lê Hoài Nam đề xuất Hà Nội khẩn trương thiết lập mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, ước tính khoảng 400-500 trạm.

Để đảm bảo mục tiêu này, theo ông Nam, cần huy động mạng lưới 186 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các Hiệp hội, đồng thời huy động sự tham gia của các doanh nghiệp kinh doanh, sửa chữa bảo dưỡng xe mô tô, xe gắn máy tham gia.

Trước mắt, theo lãnh đạo Cục Môi trường, cần thiết lập và đưa vào vận hành một số cơ sở kiểm định trước mùa cao điểm năm 2026, đồng thời tiến hành tuyên truyền vận động người dân thực hiện kiểm định khí thải trước ngày 1/7/2027.

Đặc biệt, Cục Môi trường kiến nghị UBND thành phố Hà Nội bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy lần đầu.

Theo số liệu của Sở Xây dựng Hà Nội, Thủ đô hiện có hơn 8 triệu phương tiện giao thông cá nhân gồm 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy.

Phạt nguội ô tô làm vương vãi vật liệu xây dựng

Về kiểm soát nguồn thải từ hoạt động xây dựng và đốt mở trong bối cảnh Hà Nội đang là đại công trường, Cục Môi trường kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý, quy định kỹ thuật để triển khai lắp đặt thiết bị giám sát, trong đó thử nghiệm lắp đặt cảm biến đo bụi và camera tại một số công trình trọng điểm để giám sát trực tuyến việc phát sinh bụi và các hoạt động vận chuyển gây phát tán bụi, đất ra môi trường, thực hiện xử lý vi phạm, tạo hiệu ứng răn đe.

Riêng với hoạt động xây dựng, Cục Môi trường đề xuất Hà Nội thử nghiệm cơ chế phản ánh tiếp nhận vi phạm từ người dân qua ứng dụng iHanoi, sử dụng AI để phạt nguội các phương tiện vận chuyển vật liệu làm rơi vãi, gây bụi bẩn và công khai thông tin.

Lãnh đạo Cục Môi trường cũng cho biết, UBND Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoặc chỉ đạo doanh nghiệp áp dụng phương án thí điểm các biện pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm kiểm soát phát thải bụi từ hoạt động phá dỡ, đào đắp công trình trong giai đoạn cao điểm ô nhiễm từ ngày 1/10 năm trước đến ngày 31/3 năm sau.

Bên cạnh đó sử dụng thiết bị bay không người lái giám sát hoạt động đốt rác, đốt phụ phẩm, đề xuất UBND thành phố Hà Nội và Quân khu Thủ đô cấp phép cho thiết bị bay không người lái hoạt động từ tháng 10/2026-3 /2027, thời gian cao điểm ô nhiễm không khí ở miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả nghiên cứu của cơ quan này trong các năm 2023-2025 cho thấy, tại Hà Nội, tỷ lệ đóng góp bụi PM2,5 từ hoạt động giao thông là 23%, hoạt động xây dựng và bụi đường khoảng 20%, công nghiệp khoảng 10%, đốt mở khoảng 12%, bụi thứ cấp hình thành từ các khí ô nhiễm khoảng 27% và các nguồn khác khoảng 8%.

Theo Nguyễn Hoài

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