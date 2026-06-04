Chồng được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh con?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại khoản 2, 3 Điều 53 Luật BHXH năm 2024 quy định:

"2. Lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 03 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi;

d) Trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên phải phẫu thuật thì được nghỉ thêm 03 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi.

3. Ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều này phải trong khoảng thời gian 60 ngày kể từ ngày vợ sinh con, trường hợp người lao động nghỉ nhiều lần thì ngày bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong khoảng thời gian 60 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều này".

Theo thông tin ông Tuyến cung cấp, vợ ông sinh con ngày 01/12/2025, do đó thời gian để ông nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 29/01/2026 (ngày bắt đầu nghỉ hưởng chế độ thai sản năm trong khoảng thời gian này). Tuy nhiên, do chưa có thông tin về hình thức sinh (sinh thường, sinh phẫu thuật, sinh một con hay sinh nhiều con), nên chưa đủ căn cứ để xác định chính xác số ngày nghỉ cụ thể. Đề nghị ông căn cứ các quy định nêu trên để xác định quyền lợi của mình.