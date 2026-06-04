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Chi tiết mức hưởng lương hưu theo số năm đóng BHXH

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu được nhận lương hưu hằng tháng, với tỉ lệ hưởng tối đa 75%.

Theo quy định của Luật BHXH 2024, người lao động tham gia BHXH khi nghỉ việc, có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

Mức lương hưu được tính dựa trên tỉ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đối với lao động nữ, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%, tương ứng với 30 năm đóng BHXH.

Đối với lao động nam, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Từ năm đóng thứ 21 trở đi, mỗi năm được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%, tương ứng với 35 năm đóng BHXH.

Ví dụ, lao động nữ có 25 năm đóng BHXH sẽ được hưởng tỉ lệ lương hưu 65% (45% cho 15 năm đầu và 20% cho 10 năm tiếp theo). Lao động nam có 30 năm đóng BHXH sẽ được hưởng tỉ lệ lương hưu 65% (45% cho 20 năm đầu và 20% cho 10 năm tiếp theo).

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH vượt số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng tối đa 75%, ngoài lương hưu hằng tháng còn được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo quy định hiện hành, mỗi năm đóng BHXH vượt mức tương ứng với tỉ lệ hưởng 75% được tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Ngoài khoản lương hưu hằng tháng, người nghỉ hưu còn được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng; đồng thời được điều chỉnh lương hưu khi Nhà nước thực hiện chính sách tăng lương hưu nhằm bảo đảm giá trị và đời sống của người hưởng.

Từ ngày 1-7-2025, Luật BHXH 2024 có hiệu lực, giảm điều kiện hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm đóng BHXH. Quy định này tạo cơ hội cho nhiều người lao động lớn tuổi, có quá trình tham gia BHXH không liên tục vẫn đủ điều kiện hưởng lương hưu thay vì phải nhận BHXH một lần khi đến tuổi nghỉ hưu.

Theo BHXH Việt Nam, hiện có khoảng 3,5 triệu người trên cả nước đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, khoảng 1,35 triệu người nhận từ 3 đến dưới 6 triệu đồng/tháng; hơn 1 triệu người hưởng từ 6 đến dưới 10 triệu đồng/tháng. Số người nhận từ 20 triệu đồng/tháng trở lên là hơn 11.500 trường hợp.

Người lao động có thể tra cứu tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tính theo số năm đóng BHXH ở bảng dưới đây:

Chi tiết tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tính theo số năm đóng BHXH - Ảnh 1.

Theo D.Thu

Người Lao động

Từ Khóa:
Lương hưu, BHXh

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