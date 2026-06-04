Sau gần 8 tháng khởi công, 'siêu cầu' vượt sông Hồng hơn 16.000 tỷ đồng nối phố cổ với Long Biên đang có tiến độ ra sao?

Là một trong bảy cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025, dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc ngang sông Hồng dù mới khởi công ngày 9/10/2025 nhân dịp chào mừng 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô và bắt đầu thi công từ ngày 19/12/2025 đã dần lộ diện hình hài.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,2km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.226,259 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có điểm đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc địa bàn phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điểm cuối dự án đầu tư kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề, thành phố Hà Nội; chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, chiều dài mỗi nhịp 145m; kết cấu vòm thép có biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Toàn tuyến bao gồm 3 nút giao: Nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng và Cổ Linh; nút giao với đường Nguyễn Sơn được thiết kế kết nối êm thuận với đường hiện trạng và phù hợp với quy hoạch. Đường dẫn đầu cầu được thiết kế theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đường trục chính đô thị; Bố trí cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng giao thông, chiếu sáng kiến trúc, an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành.

Theo cập nhật tiến độ mới nhất, đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư đã tổ chức 12 mũi thi công, đã hoàn thành 122/128 cọc khoan nhồi phần cầu chính, 182/236 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn (bờ Long Biên), 160/284 cọc khoan nhồi cầu nhánh, hoàn thành đổ bê tông bịt đáy trụ và bệ trụ.

Cầu Trần Hưng Đạo đang được chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc thi công (Ảnh: CTTĐT TP.Hà Nội)

Đánh giá việc các hạng mục mố, trụ cầu của các cầu nhánh 1, nhánh số 2, nhánh số 4 (14 mố trụ cầu nằm trên đường Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư) không được thi công trong mùa mưa lũ do các mố, trụ cầu nhánh trên thuộc phạm vi bảo vệ đê điều làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện cho nhà đầu tư được triển khai thi công hoàn thành cọc khoan nhồi, đào móng thi công bệ mố, trụ cầu của các mố, trụ cầu trên dự kiến từ ngày 15/6-15/8/2026 (2 tháng).

Cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía đông và đông bắc Thủ đô, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương phân luồng, giảm áp lực giao thông trong nội thị, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của đất nước, kết nối giữa các đường trục chính dọc theo 2 bờ sông Hồng; hoàn thiện hạ tầng khung của Thủ đô, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, của Hà Nội.

Để đẩy nhanh tiến độ các cầu vượt sông Hồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng tại các dự án cầu vượt sông Hồng đang ảnh hưởng đến công tác thi công của nhà thầu và tiến độ dự án; các xã, phường cần đẩy nhanh công tác phá dỡ, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi trên phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng.

Nhà thầu tham gia thi công dự án cần huy động các trang thiết bị máy móc, vật tư, nhân lực, nghiên cứu bổ sung các mũi thi công; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp," đẩy nhanh tiến độ thi công đối với từng công việc, từng gói thầu đảm bảo hoàn thành các dự án cầu vượt sông Hồng trong năm 2027.