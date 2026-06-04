Loạt công ty, hợp tác xã bị phong tỏa, trích tiền tài khoản ngân hàng chỉ vì một lý do
Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang vừa thông báo phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, hợp tác xã.
- 04-06-2026Kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho người dân
- 04-06-2026Chồng được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh con?
- 04-06-2026Cắm thành công 1.177 cột thép nặng 139.000 tấn, Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ lớn chưa từng có trong lịch sử
Ngày 4/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa, trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
Cơ quan thuế cho biết, các quyết định cưỡng chế được áp dụng đối với những trường hợp có tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện thông qua việc yêu cầu ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước để thu hồi nợ thuế.
Theo nội dung quyết định, trường hợp số dư trên tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ. Ngay sau khi hoàn tất việc trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý.
Các quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành. Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang cho biết việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.
Dưới đây là danh sách công ty, hợp tác xã bị Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:
STT
Tên NNT
Mã số thuế
Số tiền bị cưỡng chế
Ngày quyết định
1
Công ty TNHH MTV Hùng Tú
5100312259
4.024.425 đồng
29/5/2026
2
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng 219
5100456130
17.575.062 đồng
29/5/2026
3
Công ty TNHH ĐTXD Sông Chảy
5100239584
2.544.386 đồng
29/5/2026
4
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vũ Nam
5100314834
132.129.378 đồng
29/5/2026
5
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nông Lâm Nghiệp Khánh Thành
5100434176
2.893.927 đồng
29/5/2026
6
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Ngân
5100260427
189.139.605 đồng
29/5/2026
7
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Toàn
5100296511
1.567.558.485 đồng
29/5/2026
8
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Cường
5100315161
51.208.656 đồng
29/5/2026
9
Hợp Tác Xã Thương Mại, Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo Nam Huyện Hoàng Su Phì
5100431601
3.583.348 đồng
29/5/2026
10
HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Tấn Tài
5100327424
151.369.810 đồng
29/5/2026
11
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lê Kiên - Hg
5100451277
108.332.202 đồng
29/5/2026
12
Hợp Tác Xã Trà Shan Chiêu Lầu Thi
5100492876
12.443.000 đồng
29/5/2026
13
Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản
5100433285
281.970.949 đồng
29/5/2026
14
HTX Tre trúc Hoàng Hồi
5100473168
16.435.558 đồng
29/5/2026
15
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Linh
5100494721
119.364.017 đồng
29/5/2026
16
Công ty TNHH MTV Thịnh Hiếu - HG
5100445523
1.992.811.449 đồng
29/5/2026
17
Công Ty Tnhh Vinh Quang Hsp
5100492435
400.610.871 đồng
29/5/2026
18
Công Ty Tnhh Su Phì Green
5100476264
35.521.517 đồng
29/5/2026
19
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Tiệp Hg
5100495274
6.290.371 đồng
29/5/2026
20
Công Ty Tnhh Hân Giang Travel
5100463057
203.195.732 đồng
29/5/2026
21
Công Ty Tnhh 689 Hg
5100495041
131.663.131 đồng
29/5/2026
22
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thái Sơn - Hg
5100429666
22.632.672 đồng
29/5/2026
23
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Phú Cường
5100309256
3.076.400 đồng
29/5/2026
24
Hợp Tác Xã Tiến Mây
5100180997
2.440.612 đồng
29/5/2026
25
Hợp Tác Xã Hoàn Tâm
5100430816
151.574.158 đồng
29/5/2026
26
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Kiên
5100246493
158.503.285 đồng
29/5/2026
27
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vũ Hán Tại Hà Giang
5000893715-003
5.594.826 đồng
29/5/2026
28
Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải C.a.d Hà Nội
0106259362-001
321.156.783 đồng
29/5/2026
29
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đo Đạc Bản Đồ Miền Tây
5100420159
2.533.316 đồng
29/5/2026
30
Hợp Tác Xã Thuận Hòa
5100431915
2.103.325 đồng
29/5/2026
31
Công Ty Tnhh Tuyên Hương Xín Mần
5100472580
93.310.970 đồng
29/5/2026
32
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thùy Châm
5100437233
464.950.812 đồng
29/5/2026
33
Công ty cổ phần du lịch Xín Mần
5100445682
540.760.763 đồng
29/5/2026
34
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Copa
5100443212
171.119.962 đồng
29/5/2026
35
Công Ty Tnhh Bảo Quân Hg
5100475817
2.864.602 đồng
29/5/2026
36
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 5999
5100441430
136.914.647 đồng
29/5/2026
37
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Thắng
5100402946
1.314.305 đồng
29/5/2026
38
Hợp Tác Xã Sản Xuất Nông Nông Nghiệp Xín Mần
5100484233
1.763.453 đồng
29/5/2026
39
Hợp Tác Xã Nuôi, Trồng, Chế Biến Nông, Lâm, Thủy Sản Thịnh Hưng
5100478656
7.621.355 đồng
29/5/2026
40
Hợp Tác Xã Sông Chẩy
5100477557
2.287.038 đồng
29/5/2026
41
Hợp Tác Xã Nhật Dũng
5100498451
5.352.333 đồng
29/5/2026
42
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Xín Mần
5100460472
1.092.403 đồng
29/5/2026
43
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tuấn Quyên
5100273507
1.798.800 đồng
29/5/2026
44
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Oanh
5100491618
73.352.369 đồng
29/5/2026
An ninh tiền tệ