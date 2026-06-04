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Loạt công ty, hợp tác xã bị phong tỏa, trích tiền tài khoản ngân hàng chỉ vì một lý do

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang vừa thông báo phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, hợp tác xã.

Ngày 4/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa, trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cơ quan thuế cho biết, các quyết định cưỡng chế được áp dụng đối với những trường hợp có tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện thông qua việc yêu cầu ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước để thu hồi nợ thuế.

Theo nội dung quyết định, trường hợp số dư trên tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ. Ngay sau khi hoàn tất việc trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý.

Các quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành. Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang cho biết việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.

Dưới đây là danh sách công ty, hợp tác xã bị Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Số tiền bị cưỡng chế

Ngày quyết định

1

Công ty TNHH MTV Hùng Tú

5100312259

4.024.425 đồng

29/5/2026

2

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng 219

5100456130

17.575.062 đồng

29/5/2026

3

Công ty TNHH ĐTXD Sông Chảy

5100239584

2.544.386 đồng

29/5/2026

4

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vũ Nam

5100314834

132.129.378 đồng

29/5/2026

5

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Nông Lâm Nghiệp Khánh Thành

5100434176

2.893.927 đồng

29/5/2026

6

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Ngân

5100260427

189.139.605 đồng

29/5/2026

7

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạnh Toàn

5100296511

1.567.558.485 đồng

29/5/2026

8

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Cường

5100315161

51.208.656 đồng

29/5/2026

9

Hợp Tác Xã Thương Mại, Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo Nam Huyện Hoàng Su Phì

5100431601

3.583.348 đồng

29/5/2026

10

HTX Dịch Vụ Tổng Hợp Tấn Tài

5100327424

151.369.810 đồng

29/5/2026

11

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lê Kiên - Hg

5100451277

108.332.202 đồng

29/5/2026

12

Hợp Tác Xã Trà Shan Chiêu Lầu Thi

5100492876

12.443.000 đồng

29/5/2026

13

Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu nông lâm sản

5100433285

281.970.949 đồng

29/5/2026

14

HTX Tre trúc Hoàng Hồi

5100473168

16.435.558 đồng

29/5/2026

15

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Linh

5100494721

119.364.017 đồng

29/5/2026

16

Công ty TNHH MTV Thịnh Hiếu - HG

5100445523

1.992.811.449 đồng

29/5/2026

17

Công Ty Tnhh Vinh Quang Hsp

5100492435

400.610.871 đồng

29/5/2026

18

Công Ty Tnhh Su Phì Green

5100476264

35.521.517 đồng

29/5/2026

19

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Tiệp Hg

5100495274

6.290.371 đồng

29/5/2026

20

Công Ty Tnhh Hân Giang Travel

5100463057

203.195.732 đồng

29/5/2026

21

Công Ty Tnhh 689 Hg

5100495041

131.663.131 đồng

29/5/2026

22

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thái Sơn - Hg

5100429666

22.632.672 đồng

29/5/2026

23

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Phú Cường

5100309256

3.076.400 đồng

29/5/2026

24

Hợp Tác Xã Tiến Mây

5100180997

2.440.612 đồng

29/5/2026

25

Hợp Tác Xã Hoàn Tâm

5100430816

151.574.158 đồng

29/5/2026

26

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Kiên

5100246493

158.503.285 đồng

29/5/2026

27

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vũ Hán Tại Hà Giang

5000893715-003

5.594.826 đồng

29/5/2026

28

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải C.a.d Hà Nội

0106259362-001

321.156.783 đồng

29/5/2026

29

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đo Đạc Bản Đồ Miền Tây

5100420159

2.533.316 đồng

29/5/2026

30

Hợp Tác Xã Thuận Hòa

5100431915

2.103.325 đồng

29/5/2026

31

Công Ty Tnhh Tuyên Hương Xín Mần

5100472580

93.310.970 đồng

29/5/2026

32

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thùy Châm

5100437233

464.950.812 đồng

29/5/2026

33

Công ty cổ phần du lịch Xín Mần

5100445682

540.760.763 đồng

29/5/2026

34

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Copa

5100443212

171.119.962 đồng

29/5/2026

35

Công Ty Tnhh Bảo Quân Hg

5100475817

2.864.602 đồng

29/5/2026

36

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 5999

5100441430

136.914.647 đồng

29/5/2026

37

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Trường Thắng

5100402946

1.314.305 đồng

29/5/2026

38

Hợp Tác Xã Sản Xuất Nông Nông Nghiệp Xín Mần

5100484233

1.763.453 đồng

29/5/2026

39

Hợp Tác Xã Nuôi, Trồng, Chế Biến Nông, Lâm, Thủy Sản Thịnh Hưng

5100478656

7.621.355 đồng

29/5/2026

40

Hợp Tác Xã Sông Chẩy

5100477557

2.287.038 đồng

29/5/2026

41

Hợp Tác Xã Nhật Dũng

5100498451

5.352.333 đồng

29/5/2026

42

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Xín Mần

5100460472

1.092.403 đồng

29/5/2026

43

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tuấn Quyên

5100273507

1.798.800 đồng

29/5/2026

44

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Oanh

5100491618

73.352.369 đồng

29/5/2026

Cơ quan Thuế có thông báo đặc biệt về hóa đơn điện tử

Thư Lương

An ninh tiền tệ

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