Kinh tế Việt Nam 5 tháng: Nhiều chỉ tiêu lập kỷ lục

Năm tháng đầu năm nay, vốn FDI đăng ký đạt gần 24,8 tỷ USD - mức cao nhất trong nhiều năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 445 tỷ USD, lập kỷ lục mới cho giai đoạn 5 tháng. Sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực.