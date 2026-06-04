Kinh tế Việt Nam 5 tháng: Nhiều chỉ tiêu lập kỷ lục

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Theo Việt Linh |
04-06-2026 - 16:12 PM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Năm tháng đầu năm nay, vốn FDI đăng ký đạt gần 24,8 tỷ USD - mức cao nhất trong nhiều năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 445 tỷ USD, lập kỷ lục mới cho giai đoạn 5 tháng. Sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực.
Theo Việt Linh
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