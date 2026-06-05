Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật thông tin Thanh Hóa giảm từ 166 xuống còn 58 xã, phường

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm từ 166 xã, phường xuống còn 58 đơn vị hành chính cấp xã là sai sự thật.

Ngày 4-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung xuyên tạc về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, các thông tin về việc “tách ra độc lập” hay “giảm từ 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị” là hoàn toàn sai sự thật.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là quá trình được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện như dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản trị địa phương trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định.

Sự thật thông tin Thanh Hóa giảm từ 166 xuống còn 58 xã, phường- Ảnh 1.

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội nói Thanh Hóa sáp nhập còn 58 đơn vị hành chính cấp xã là không đúng sự thật. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

 

Cũng theo cơ quan này, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, tỉnh Thanh Hóa còn 166 xã, phường.

Việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu và kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới là yêu cầu khách quan nhằm khắc phục tình trạng số lượng đơn vị hành chính còn nhiều, quy mô một số xã còn nhỏ, nguồn lực đầu tư phân tán. Từ đó, địa phương mở rộng dư địa phát triển, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang trong quá trình xem xét, đánh giá thực tiễn để báo cáo Trung ương. Vì vậy, mọi thông tin suy diễn theo kiểu “lập quốc gia riêng”, “thu hồi vốn”, “sắp xếp 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị” đều là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các nội dung sai sự thật.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị người dân cần tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cơ quan chức năng để hiểu đúng bản chất vấn đề, góp phần giữ vững sự đồng thuận xã hội và bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuyến cao tốc 'xuyên rừng đẹp nhất' Việt Nam hơn 18.000 tỷ đồng chậm tiến độ, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đưa ra kiến nghị gì?

Theo Đặng Trung

Báo Pháp Luật Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước đề xuất của Hoa Kỳ về việc áp thuế bổ sung lên đến 12,5% cho hàng hóa nhập khẩu, phía Việt Nam phản ứng ra sao?

Trước đề xuất của Hoa Kỳ về việc áp thuế bổ sung lên đến 12,5% cho hàng hóa nhập khẩu, phía Việt Nam phản ứng ra sao? Nổi bật

Vì sao đề xuất lùi tiến độ 6 dự án thành phần sân bay Long Thành?

Vì sao đề xuất lùi tiến độ 6 dự án thành phần sân bay Long Thành? Nổi bật

Cao tốc Bắc - Nam sẽ được mở rộng lên 6 làn xe

Cao tốc Bắc - Nam sẽ được mở rộng lên 6 làn xe

11:12 , 05/06/2026
Gỡ nút thắt mặt bằng, tăng tốc đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận

Gỡ nút thắt mặt bằng, tăng tốc đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận

10:00 , 05/06/2026
Chủ tịch UBND TPHCM nêu nguyên tắc "3 không" trong giải ngân đầu tư công

Chủ tịch UBND TPHCM nêu nguyên tắc "3 không" trong giải ngân đầu tư công

09:00 , 05/06/2026
Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?

08:33 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên