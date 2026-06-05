Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc tuyến cao tốc ‘xuyên rừng đẹp nhất’ Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáng 04/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đối với hai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc về tiến độ giải ngân hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2026, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được bố trí tổng cộng khoảng 2.940,4 tỷ đồng; dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được bố trí tổng cộng khoảng 1.748,5 tỷ đồng.

Về dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đang được các địa phương triển khai đồng loạt. Đến nay, toàn dự án đã phê duyệt 590/932 hồ sơ, đạt khoảng 63%, với tổng kinh phí khoảng 642,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 342 hồ sơ chưa được phê duyệt, tập trung chủ yếu tại Phường 2-Bảo Lộc và xã Đạ Huoai. Đây là những nội dung trọng tâm cần được đẩy nhanh trong thời gian tới nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại buổi làm việc, các địa phương có dự án đi qua đã thông tin chi tiết về tình hình triển khai dự án đi qua địa bàn của mình; trong đó báo cáo cụ thể số lượng hồ sơ đã được phê duyệt; số hồ sơ phê duyệt mới; bên cạnh đó các địa phương cũng đã nêu lên một số kiến nghị liên quan đến việc đền bù cây trồng gắn liền với đất.

Sau khi nghe báo cáo từ các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý các hồ sơ đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phê duyệt, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn tất công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ bồi thường.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh phê bình Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vì chưa chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo, đồng thời thiếu chủ động trong việc tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn cho các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu ngay trong ngày, đơn vị này phải rà soát lại nhu cầu vốn của từng địa phương, báo cáo Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn phù hợp và triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Đối với nhóm hồ sơ mới đã hoàn thành niêm yết, các hồ sơ đã trình địa phương và các hồ sơ bổ sung đang chờ phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất thủ tục phê duyệt phương án trước ngày 12/6. Với các hồ sơ đã hoàn tất bước xét pháp lý, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải nhanh chóng hoàn thiện phương án bồi thường, tổ chức niêm yết công khai trước ngày 8/6.

Bên cạnh đó, đối với nhóm hồ sơ bổ sung và các trường hợp cần rà soát, xác định hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các xã, phường liên quan hoàn thành xử lý trước ngày 12/6. Đối với các hộ dân còn lại chưa thực hiện kiểm kê, các đơn vị phải khẩn trương triển khai, bảo đảm hoàn tất trong tháng 6, tránh ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải quyết các kiến nghị liên quan đến bồi thường đối với cây trồng gắn liền với đất.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được giao phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng, đồng thời cân đối nguồn vốn trung hạn để đề xuất phương án bố trí cho các giai đoạn tiếp theo, chịu trách nhiệm về các nội dung tham mưu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng chủ động làm việc với các nhà đầu tư để xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay sau cuộc họp, Văn phòng UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ triển khai, tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài.