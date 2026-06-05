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Cục Thuế thông báo nóng: Sẽ cắt giảm 3 thủ tục hành chính sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế thông báo nóng: Sẽ cắt giảm 3 thủ tục hành chính sau

Cục Thuế vừa có văn bản gửi Thuế các tỉnh, thành phố về việc quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế sau khi một thủ tục hành chính quan trọng trong lĩnh vực này chính thức bị bãi bỏ theo quyết định của Bộ Tài chính.

Theo Công văn số 3638/CT-QLTT, Cục Thuế cho biết việc bãi bỏ thủ tục hành chính nêu trên được thực hiện trên cơ sở các quy định mới của pháp luật về đầu tư, quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, Quyết định số 1109/QĐ-BTC ngày 8/5/2026 của Bộ Tài chính đã bãi bỏ thủ tục hành chính mã số 1.010239 về "Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế/Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế/Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế".

Cục Thuế cho biết hiện cơ quan này đang xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 10/2021/TT-BTC theo hướng tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế.

Trên cơ sở chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế TP Hà Nội đã phát đi thông báo lưu ý tới các đại lý thuế về những thay đổi trong quy định hiện hành.

Theo đó, kể từ khi thủ tục hành chính số 1.010239 bị bãi bỏ, các đại lý thuế không phải thực hiện các thủ tục sau với cơ quan thuế:

- Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế;

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Tuy nhiên, cơ quan thuế lưu ý các doanh nghiệp vẫn phải chủ động rà soát, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 10/2021/TT-BTC.

Đối với các đại lý thuế đang bị đình chỉ hoạt động do chưa đủ 2 nhân viên đại lý thuế và vẫn còn trong thời hạn 90 ngày để khắc phục, Thuế TP Hà Nội cho biết các đơn vị này không cần nộp Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, đại lý thuế được tiếp tục hành nghề.

Theo Cục Thuế, việc cắt giảm các thủ tục nêu trên nhằm thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của các đại lý thuế và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế.

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Khánh Huy

An ninh tiền tệ

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