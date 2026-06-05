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Tất cả người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở Hà Nội sắp đón tin vui lớn từ 1/7

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ dành cho người dân Thủ đô.

Tại Kỳ họp chuyên đề thứ ba khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 2/6 vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội dành cho công dân Thủ đô với sự đồng thuận tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt (113/113 phiếu thuận).

Văn bản pháp lý này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, mang đến hàng loạt cơ chế an sinh mang tính đột phá trong lĩnh vực y tế công cộng. Các hạng mục trọng điểm bao gồm: tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí thường niên, trợ cấp chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện, tài trợ chi phí phẫu thuật tật khúc xạ.

Tổ chức khám sức khỏe và tầm soát ung thư toàn dân hằng năm

Theo nội dung Nghị quyết, tất cả công dân có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên tại địa bàn Hà Nội sẽ được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc tầm soát bệnh lý miễn phí với tần suất 1 lần/năm.

Danh mục và quy trình thăm khám được thiết kế chuyên biệt để phù hợp tối đa với từng nhóm độ tuổi:

Tin rất vui cho tất cả người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở Hà Nội từ 1/7 - Ảnh 1.

Đặc biệt, chương trình còn mở rộng sang mảng tầm soát chuyên sâu các bệnh lý không lây nhiễm và những dòng ung thư có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng như: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, đại trực tràng, tuyến tiền liệt và ung thư khoang miệng. Đồng thời, hệ thống cũng đưa vào nội dung sàng lọc các chứng rối loạn tâm thần phổ biến bao gồm trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc hội chứng tâm thần do lạm dụng chất cồn.

Để tối ưu hóa tỷ lệ tiếp cận, chính quyền thành phố sẽ tổ chức các tổ công tác lưu động về tận cơ sở. UBND cấp xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách cư dân, triển khai các chiến dịch truyền thông đồng thời thiết lập các điểm thăm khám trực quan ngay tại địa bàn cư trú.

Nguồn ngân sách cũng phân bổ kinh phí hỗ trợ các hoạt động phụ trợ tại địa phương như: công tác tư vấn, lập danh sách hộ gia đình (định mức 40.000 đồng/người/ngày/50 hộ), hỗ trợ hệ thống phát thanh viên cơ sở (100.000 đồng/người/ngày) cùng các chi phí khánh tiết, tư liệu liên quan.

Trợ giá cấp cứu 115 và hỗ trợ điều trị cận thị nặng

Đối với dịch vụ cấp cứu ngoài bệnh viện (ngoại viện), Nghị quyết đưa ra cơ chế trợ giá linh hoạt nhằm giúp người dân tiếp cận nhanh nhất với mạng lưới y tế chuyên nghiệp (bao gồm hệ thống 115, bệnh viện công lập thuộc thành phố, bệnh viện trực thuộc Bộ/Ngành đóng trên địa bàn hoặc các cơ sở tư nhân lân cận hiện trường sự cố):

Tin rất vui cho tất cả người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở Hà Nội từ 1/7 - Ảnh 2.

Trong chính sách chăm sóc thị lực, thành phố quyết định tài trợ hoàn toàn hoặc một phần chi phí phẫu thuật, điều trị tật cận thị mức độ nặng (từ 3 Diop trở lên) như sau:

Tin rất vui cho tất cả người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở Hà Nội từ 1/7 - Ảnh 3.

Về giải pháp phát triển y tế công nghệ cao, Hà Nội kích hoạt chính sách thúc đẩy toàn diện các mô hình hội chẩn và khám chữa bệnh từ xa. Ngân sách sẽ hỗ trợ vận hành các ứng dụng số như: chẩn đoán bệnh từ xa, cấp đơn thuốc điện tử, theo dõi chỉ số sinh tồn từ xa, đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT, MRI) và giải phẫu bệnh trực tuyến.

Ngoài ra, danh mục 41 dịch vụ y tế lưu động cũng sẽ được triển khai trực tiếp tại nhà người bệnh hoặc cộng đồng, cung cấp từ hoạt động điện tim, siêu âm ổ bụng, siêu âm tim mạch cho đến phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

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Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

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