Hình hài đường dẫn cầu Tứ Liên dần hiện rõ bên bờ sông Hồng
Mặt bằng dự án đã cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh thi công, từng bước hình thành tuyến đường dẫn lên cầu Tứ Liên.
- 05-06-2026
- 05-06-2026
- 05-06-2026
Đường dẫn lên cầu Tứ Liên lộ diện sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng
Theo Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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