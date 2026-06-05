Hình hài đường dẫn cầu Tứ Liên dần hiện rõ bên bờ sông Hồng

Từng là khu dân cư đông đúc với những dãy nhà san sát trong ngõ 310 Nghi Tàm, khu vực này nay đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Sau khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất và mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công, nơi đây trở thành đại công trường rộng lớn, bụi đất bao phủ khắp khu vực khi các hạng mục xây dựng đang được triển khai.