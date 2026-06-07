Truy thu thuế, xử phạt hành chính nếu người nộp thuế có hành vi sau

Tuân thủ pháp luật về kế toán và thuế là trách nhiệm bắt buộc của mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, đồng thời là yếu tố nền tảng góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Thuế TP Đồng Nai, trên thực tế vẫn còn xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp cố tình xây dựng từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, điều chỉnh lợi nhuận và qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng và có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

Liên quan đến vấn đề này, cơ quan thuế cho biết hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính được hiểu là việc doanh nghiệp cố ý tổ chức nhiều bộ sổ kế toán khác nhau để phản ánh cùng một hoạt động kinh tế. Trong đó, một hệ thống được sử dụng để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước, trong khi hệ thống còn lại phản ánh số liệu thực tế nhằm mục đích che giấu doanh thu, chi phí hoặc lợi nhuận.

Tuy nhiên, Thuế TP Đồng Nai cũng lưu ý rằng cần phân biệt rõ hành vi vi phạm này với việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nội bộ. Theo quy định, doanh nghiệp hoàn toàn được phép thiết lập báo cáo phục vụ công tác điều hành và phân tích kinh doanh, nhưng các dữ liệu này phải được xây dựng trên cơ sở thống nhất với sổ sách kế toán chính thức, tuyệt đối không được sử dụng để làm sai lệch nghĩa vụ thuế hoặc che giấu thông tin tài chính.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế nhấn mạnh doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát hệ thống kế toán, hóa đơn và dữ liệu thanh toán nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường có thể phát sinh trong quá trình ghi nhận doanh thu.

Thực tế cho thấy, một số rủi ro thường gặp bao gồm việc doanh thu trên sổ kế toán không khớp với hóa đơn điện tử đã phát hành, hoặc không tương ứng với dòng tiền thực tế qua ngân hàng và các phương thức thanh toán khác. Ngoài ra, sự thiếu đồng bộ giữa phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, hệ thống quản lý kho và dữ liệu hóa đơn điện tử cũng là dấu hiệu đáng lưu ý.

Trong một số trường hợp, còn xuất hiện tình trạng tồn tại nhiều báo cáo doanh thu khác nhau trong cùng một kỳ kế toán hoặc phát sinh hệ thống theo dõi riêng không tích hợp với hệ thống kế toán chính thức, qua đó làm gia tăng nguy cơ sai lệch số liệu.

Hệ quả pháp lý của hành vi vi phạm

Về mặt pháp lý, Thuế TP Đồng Nai cho biết pháp luật quy định rõ doanh nghiệp phải ghi chép, phản ánh trung thực, đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Do đó, hành vi cố tình lập nhiều hệ thống sổ kế toán nhằm che giấu doanh thu hoặc trốn thuế có thể bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức và cá nhân liên quan có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bị truy thu số thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp. Trong trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu về minh bạch dữ liệu tài chính ngày càng trở nên cấp thiết trong công tác quản lý thuế hiện đại. Theo nhận định của Thuế TP Đồng Nai, việc tăng cường kết nối và đồng bộ giữa hóa đơn điện tử, hệ thống kế toán, phần mềm bán hàng và các phương thức thanh toán không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần hạn chế gian lận, thất thu ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện việc ghi nhận đầy đủ doanh thu phát sinh, bảo đảm tính thống nhất và chính xác giữa các hệ thống dữ liệu, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ quản lý và bộ phận kế toán.

Việc tuân thủ đúng quy định về kế toán và thuế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Khi hệ thống tài chính minh bạch và rõ ràng, doanh nghiệp sẽ nâng cao được uy tín trong mắt khách hàng, đối tác và nhà đầu tư, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng từ tổ chức tài chính. Bên cạnh đó, việc tuân thủ tốt còn giúp giảm thiểu rủi ro bị xử phạt hoặc xử lý hình sự, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ và năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Thuế TP Đồng Nai khuyến nghị mỗi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về kế toán và thuế, xây dựng hệ thống tài chính minh bạch, trung thực và thống nhất. Việc kiên quyết nói không với hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính không chỉ giúp phòng ngừa rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh hiện đại.