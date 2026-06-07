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World Bank đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam nhờ sức chống chịu tốt, cải cách mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nền kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu đáng kể trước các cú sốc toàn cầu, với tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất khu vực, đạt khoảng 8% trong vài năm trở lại đây. Đây là nhận định của bà Tehmina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Kết quả này đến từ nền tảng vững như chi phí lao động cạnh tranh, hạ tầng cải thiện và vị thế thuận lợi trong dịch chuyển chuỗi cung ứng, đặc biệt ở các lĩnh vực mới như công nghệ và dữ liệu.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang triển khai nhiều cải cách mang tính cấu trúc sâu rộng, từ cải cách bộ máy, thủ tục hành chính đến thuế, hải quan, thị trường vốn và chuyển dịch năng lượng.

Tuy nhiên, bà Tehmina Khan cũng chỉ ra một số thách thức, như khoảng cách giữa khu vực FDI và doanh nghiệp nội địa còn lớn; doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp khó trong tiếp cận vốn; đòn bẩy tín dụng cao và hạ tầng vẫn là nút thắt đối với chi phí logistics.

Theo đại diện World Bank, mục tiêu tăng trưởng hai con số là khả thi, nhưng yếu tố quyết định không chỉ là tốc độ, mà còn cần tập trung vào chất lượng tăng trưởng, hướng tới tính bao trùm, tạo việc làm bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Theo Hoàng Anh

VTV

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