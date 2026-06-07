Bị 'tuýt còi' nhiều lần, nhà thầu thi công dự án đường nghìn tỷ vẫn ì ạch

Sau khi hợp đồng bị chấm dứt, các thành viên còn lại trong liên danh sẽ phải phân chia và tiếp nhận khối lượng công việc còn dang dở để tiếp tục triển khai. Trường hợp các thành viên không thống nhất được phương án thực hiện hoặc không đảm bảo năng lực thi công, chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt﻿ hợp đồng đối với toàn bộ liên danh theo quy định.