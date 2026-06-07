Bị 'tuýt còi' nhiều lần, nhà thầu thi công dự án đường nghìn tỷ vẫn ì ạch

VIDEO: Chậm tiến độ dự án đường hơn 1.100 tỷ đồng, nhà thầu đối mặt nguy cơ mất hợp đồng.
Ghi nhận của phóng viên tại công trường dự án ngày 6/6 cho thấy, nhiều đoạn đầu tuyến thi công đường Tố Hữu nối dài qua khu vực phường Thanh Thủy trong cảnh thực hiện cầm chừng. Trên công trường chỉ lác đác vài công nhân, nhiều thiết bị máy móc không hoạt động.
Dọc tuyến dài nhiều km, nhiều vị trí đã đào xới, bóc phong hóa từ lâu nhưng chưa tiếp tục thi công. Một số đoạn mới đắp nền bằng cát hoặc vật liệu cấp phối rồi bỏ dở.
Tại khu vực đầu tuyến thuộc gói thầu số 21, hạng mục thi công cầu vẫn trong tình trạng dang dở, vắng bóng công nhân.
Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, gói thầu số 21 có giá trị hơn 580 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị thực hiện đến nay mới đạt khoảng 75 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với yêu cầu tiến độ.
Chủ đầu tư cho biết phần việc do Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm đảm nhận tại gói thầu 21 liên tục chậm tiến độ kể từ khi khởi công dự án. Mặc dù nhiều lần được nhắc nhở và yêu cầu cam kết tiến độ, nhà thầu vẫn không triển khai theo kế hoạch đã đề ra.
Theo bộ phận giám sát dự án, nhiều hạng mục trọng yếu bị chậm tiến độ tới 9 tháng, gồm thi công nền đường, trải vải địa kỹ thuật, đắp cát xay đầm chặt K95 và các công việc liên quan.
Việc thi công phần nền đường của Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm không đạt yêu cầu đã gây “phản ứng dây chuyền”, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các hạng mục tiếp theo, tác động đến toàn bộ dự án.
Trước tình trạng thi công chậm trễ kéo dài, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đã ban hành hai quyết định xử phạt Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm với tổng số tiền hơn 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên, sau các đợt xử phạt, tiến độ công trường vẫn không có chuyển biến đáng kể.
Theo đại diện chủ đầu tư, đơn vị đã phát hành thông báo chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm thực hiện tại gói thầu số 21. Hiện các thủ tục đang được hoàn tất để ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng chính thức do nhà thầu vi phạm các điều khoản đã ký kết.
Sau khi hợp đồng bị chấm dứt, các thành viên còn lại trong liên danh sẽ phải phân chia và tiếp nhận khối lượng công việc còn dang dở để tiếp tục triển khai. Trường hợp các thành viên không thống nhất được phương án thực hiện hoặc không đảm bảo năng lực thi công, chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ liên danh theo quy định.
Đây được xem là một trong những giải pháp mạnh tay nhằm tháo gỡ điểm nghẽn tiến độ tại dự án giao thông trọng điểm của TP. Huế, bảo đảm mục tiêu hoàn thành tuyến đường kết nối khu đô thị An Vân Dương với sân bay Phú Bài theo kế hoạch.
Dự án đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài dài khoảng 9,59 km, tổng mức đầu tư hơn 1.143 tỷ đồng. Tuyến đường gồm 2 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, gói thầu số 21 dài khoảng 6,1 km, giá trị hơn 583 tỷ đồng; gói thầu số 20 dài khoảng 3,49 km, giá trị hơn 132 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu đô thị mới An Vân Dương với sân bay Phú Bài.