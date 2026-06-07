Giao xe cho người khác mượn, khi nào chủ xe bị phạt?

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết, thời gian qua dư luận quan tâm đến việc xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về việc khi nào chủ xe bị xử lý.

Theo đại diện đơn vị, về phía chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ nghiêm cấm hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện điều khiển.

CSGT lập biên bản xử phạt học sinh vi phạm. (Ảnh minh họa)

Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau: "Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp".

Bên cạnh đó, một yếu tố then chốt là người được giao xe phải bảo đảm trong cơ thể không có nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật nghiêm cấm.

Đại diện Cục CSGT cho hay, việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi giao xe không được thực hiện một cách máy móc mà sẽ tiến hành xác minh đầy đủ các tình tiết, chứng cứ liên quan.

"Chỉ xử phạt khi xác định được chủ xe hoặc người quản lý biết rõ người mượn hoặc người được giao xe không đủ điều kiện nhưng vẫn đồng ý giao xe", đại diện Cục CSGT thông tin.

Đáng chú ý, theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng không ra quyết định xử phạt đối với chủ xe trong 5 trường hợp sau: tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc bất khả kháng; không xác định được đối tượng vi phạm; đã hết thời hiệu xử phạt hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt; cá nhân vi phạm đã chết hoặc mất tích, tổ chức vi phạm đã giải thể hoặc phá sản; hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã được chuyển để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giao xe cho người không đủ điều kiện có thể bị phạt tù đến 7 năm

Theo Cục CSGT, Điều 264 Bộ luật Hình sự đã quy định rõ về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Tùy theo tính chất và mức độ hậu quả, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù cao nhất đến 7 năm.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe, người không có giấy phép lái xe phù hợp, người đang sử dụng rượu bia, ma túy hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mỗi chủ phương tiện cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý, sử dụng phương tiện. Việc giao xe cho người không đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.