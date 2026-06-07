Sân bay Cam Ranh quy hoạch nhà ga dành riêng cho máy bay tư nhân

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, sân bay nằm tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là cảng hàng không quốc tế trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc, đồng thời phục vụ cả mục đích dân dụng và quân sự.

Trong giai đoạn đến năm 2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 777, Boeing 787 hay Airbus A350 tiếp tục được khai thác tại đây.

Đến năm 2050, công suất sân bay được nâng lên khoảng 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, gần gấp đôi so với quy mô dự kiến vào năm 2030.

Sân bay Cam Ranh. Ảnh: ACV.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, hạ tầng khu bay sẽ được đầu tư mở rộng. Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay tiếp tục khai thác đường cất hạ cánh (CHC) hiện hữu và xây dựng thêm một đường CHC mới dài 3.350 m. Hệ thống sân đỗ cũng được mở rộng lên khoảng 45 vị trí đỗ máy bay.

Ở khu hàng không dân dụng, Cam Ranh sẽ xây dựng thêm nhà ga hành khách T1 mới kết nối với nhà ga hiện hữu, nâng tổng công suất khu nhà ga này lên khoảng 11 triệu khách mỗi năm. Nhà ga T2 cũng được mở rộng lên khoảng 8 triệu khách mỗi năm. Bên cạnh đó, một nhà ga hàng hóa mới được quy hoạch với công suất 50.000 tấn mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay giữ nguyên cấu hình hai đường CHC nhưng mở rộng sân đỗ lên khoảng 70 vị trí. Nhà ga T1 được nâng công suất lên khoảng 14 triệu khách mỗi năm, đồng thời xây dựng thêm nhà ga T3 ở phía Nam với công suất tương đương. Nhà ga T2 tiếp tục được khai thác, hình thành hệ thống nhà ga đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng.

Một điểm đáng chú ý trong quy hoạch lần này là quỹ đất gần 1,6 ha được bố trí giữa nhà ga T1 và T3 để xây dựng nhà ga hàng không chung. Đây sẽ là khu vực phục vụ các hoạt động của máy bay tư nhân, máy bay công vụ, trực thăng và các loại hình bay chuyên dụng khác, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hàng không tại Cam Ranh.

Theo quy hoạch, tổng diện tích sử dụng đất của sân bay khoảng 628 ha. Trong đó, phần lớn là khu vực dùng chung giữa hàng không dân dụng và quân sự . Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2050 được ước tính gần 39.380 tỷ đồng, gồm hơn 24.300 tỷ đồng cho giai đoạn đến năm 2030 và khoảng 15.000 tỷ đồng cho giai đoạn sau đó.

Hồ sơ quy hoạch cho thấy năm 2019, sân bay Cam Ranh phục vụ khoảng 9,75 triệu hành khách. Tuy nhiên, tác động của đại dịch COVID-19 cùng những biến động của ngành hàng không toàn cầu khiến lượng khách giảm mạnh, trước khi phục hồi lên khoảng 7,2 triệu lượt vào năm 2025.

Theo kịch bản dự báo thận trọng, nhu cầu vận tải hàng không qua sân bay vào năm 2030 có thể đạt hơn 14 triệu hành khách mỗi năm. Dù vậy, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch với công suất 19 triệu khách nhằm tạo dư địa cho tăng trưởng trong tương lai.