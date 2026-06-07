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Phát triển kinh tế đêm: Khánh Hòa tìm thêm động lực tăng trưởng cho du lịch

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khánh Hòa xây dựng Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026 - 2030, kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch, dịch vụ và thương mại.

Phát triển kinh tế đêm: Khánh Hòa tìm thêm động lực tăng trưởng cho du lịch - Ảnh 1.

Khánh Hòa xây dựng Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026 - 2030, kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch, dịch vụ và thương mại.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch xây dựng Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, với kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho du lịch, thương mại và dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống của người dân và trải nghiệm của du khách.

Phát triển kinh tế đêm: Khánh Hòa tìm thêm động lực tăng trưởng cho du lịch- Ảnh 2.

Trải nghiệm sản phẩm du lịch về đêm tại Nha Trang.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng cạnh tranh, kinh tế đêm được xem là “mảnh ghép” quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Với lợi thế là địa phương có ngành du lịch phát triển mạnh, lượng khách trong nước và quốc tế lớn cùng hệ thống dịch vụ ven biển sôi động, Khánh Hòa được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các không gian kinh tế đêm quy mô và chuyên nghiệp.

Theo định hướng của tỉnh, kinh tế đêm sẽ không chỉ dừng ở hoạt động ăn uống hay vui chơi giải trí, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, tạo điểm nhấn khác biệt cho điểm đến. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, ẩm thực, giải trí và sự kiện quy mô lớn sẽ được nghiên cứu phát triển nhằm tăng sức hút cho du lịch về đêm.

Phát triển kinh tế đêm: Khánh Hòa tìm thêm động lực tăng trưởng cho du lịch- Ảnh 3.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, ẩm thực, giải trí và sự kiện quy mô lớn sẽ được nghiên cứu phát triển nhằm tăng sức hút cho du lịch về đêm.

Đáng chú ý, kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế đêm theo hướng bền vững, hài hòa với đời sống dân cư và gắn với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Các hoạt động về đêm phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách, đồng thời không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt ban ngày.

Phát triển kinh tế đêm: Khánh Hòa tìm thêm động lực tăng trưởng cho du lịch- Ảnh 4.

Khánh Hòa được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các không gian kinh tế đêm quy mô và chuyên nghiệp.

Việc xây dựng đề án cũng đặt trọng tâm vào đánh giá toàn diện tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa, từ hạ tầng giao thông, thương mại, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực đến nhu cầu thị trường và cơ chế quản lý. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ đề xuất các mô hình phát triển phù hợp, xác định khu vực trọng điểm và xây dựng giải pháp quản lý hiệu quả.

Thực tế cho thấy, nhiều điểm đến du lịch trong khu vực châu Á đã tận dụng tốt kinh tế đêm để gia tăng nguồn thu và định vị thương hiệu điểm đến. Với Khánh Hòa, việc xây dựng đề án lần này không chỉ nhằm mở rộng không gian dịch vụ du lịch mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, kích thích tiêu dùng và tạo việc làm cho người lao động.

Phát triển kinh tế đêm: Khánh Hòa tìm thêm động lực tăng trưởng cho du lịch- Ảnh 5.

Đề án nhằm mở rộng không gian dịch vụ du lịch, thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, kích thích tiêu dùng và tạo việc làm cho người lao động.

Theo lộ trình, dự thảo đề án sẽ được lấy ý kiến các sở, ngành, chuyên gia và địa phương trong tháng 5 và hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi ban hành vào cuối tháng 6/2026.

Theo Xuân Tựu, Đặng Hiếu

VTV

Từ Khóa:
du lịch

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