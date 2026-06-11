Đổi khung giờ điện cao điểm tác động ra sao đến hộ gia đình, doanh nghiệp?

Bộ Công Thương mới đây đã đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025 quy định việc thực hiện giá bán điện.

Cụ thể, dự thảo đã đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 21 theo hướng bỏ quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 5 khỏi nhóm nội dung phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện gần nhất mới có hiệu lực. Đồng thời, bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 20 của Thông tư 60/2025.

Việc sửa đổi này nhằm tạo cơ sở pháp lý để khung giờ điện mới theo Quyết định 963/QĐ-BCT có thể được áp dụng sớm, thay vì phải chờ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Dự kiến thời gian trình/thông qua thông tư sửa đổi ngay trong tháng 6.

Theo Quyết định 963 ban hành ngày 22/4, khung giờ điện cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây), riêng Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 0h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; riêng Chủ nhật áp dụng từ 6h đến 0h. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả ngày trong tuần.

Thay đổi này vẫn chưa được Bộ Công Thương áp dụng nên giờ cao điểm vẫn chia làm 2 khung như trước (9h30-11h30 và 17h-22h hàng ngày, trừ Chủ nhật), còn giờ thấp điểm từ 22h đến 4h ngày hôm sau.

Vấn đế được nhiều người quan tâm là khi Quyết định 963 có hiệu lực và khung giờ điện cao điểm mới được áp dụng sẽ tác động thế nào đến hộ gia đình, doanh nghiệp?

EVN lên kế hoạch cập nhật hàng loạt công tơ

Liên quan đến điều chỉnh khung giờ cao điểm, ông Ngô Sơn Hải - Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau khi Bộ Công thương ban hành văn bản về việc áp dụng khung giờ điều chỉnh và đang sửa đổi thông tư để quy định chính thức thời điểm hiệu lực, đơn vị đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị.

Theo đó, việc điều chỉnh đòi hỏi cập nhật lại cấu hình khung giờ trên hệ thống công tơ. Do có nhiều loại công tơ khác nhau, quá trình triển khai cần nhiều thời gian và nguồn lực, với khối lượng công việc lớn.

Về nội bộ, đơn vị đã chỉ đạo các tổng công ty xây dựng kế hoạch, phân công đến từng đơn vị điện lực để chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và vật tư, sẵn sàng triển khai ngay khi thông tư có hiệu lực. Quá trình thực hiện cũng cần thời gian, có thể kéo dài trong vài tuần, tuy nhiên thông tư vẫn cho phép triển khai trong một khoảng thời gian nhất định.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN (Ảnh: Báo Xây dựng)

"Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên lựa chọn cài đặt ngay với các khách hàng lớn trước. Những khách hàng có thể điều chỉnh được để kịp thời (khi thông tư có hiệu lực) cho các đợt nắng nóng tiếp theo. Các doanh nghiệp căn cứ vào khung giờ cao điểm mới có thể điều chỉnh nhu cầu sử dụng phù hợp, từ đó đem lại hiệu quả.

Còn hộ gia đình dùng điện sinh hoạt không chịu ảnh hưởng từ khung giờ cao điểm mới, mà theo biểu giá bán lẻ bậc thang hiện hành. Giá điện sinh hoạt hiện áp dụng như nhau, không phân biệt thời gian khung giờ trong cả ngày. Chính sách này chủ yếu ảnh hưởng tập trung cho khách hàng sản xuất, kinh doanh”, ông Ngô Sơn Hải nói.

Tuy nhiên, ông Hải cũng cho biết, giai đoạn giờ cao điểm buổi chiều sử dụng sinh hoạt cao nhưng không có nguồn điện mặt trời hỗ trợ vào sẽ rất khó khăn. Ông Hải rất mong tất cả khách hàng, kể cả khách hàng sinh hoạt không ảnh hưởng cũng cố gắng tránh giờ cao điểm sẽ đem lại hiệu quả chung.

Tác động không đáng kể từ khung giờ điện cao điểm

Nói thêm về vấn đề này, ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trước đây, giờ cao điểm, thấp điểm được chia làm 2 đợt trong ngày: Cao điểm trưa và cao điểm tối. Chuyển dịch giờ cao điểm sang buổi tối cũng sẽ có những tác động đến các doanh nghiệp.

Cụ thể, với nhóm sản xuất công nghiệp, mức độ tác động phụ thuộc vào mô hình vận hành của từng doanh nghiệp. Chẳng hạn, doanh nghiệp may mặc tổ chức sản xuất hai ca, trong khi một số đơn vị khác vận hành 3 ca liên tục nên khả năng điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ điện cũng khác nhau.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Điện lực (Ảnh: Bao Xây dựng)

Trong khi đó, nhóm thương mại - dịch vụ có đặc điểm sử dụng điện khác nhau. Các trung tâm thương mại thường tiêu thụ điện nhiều vào ban ngày, đặc biệt là buổi trưa nắng nóng. Còn nhà hàng, khách sạn lại tiêu thụ nhiều vào buổi tối - thời điểm trùng với khung giờ cao điểm mới, nên có thể chịu tác động rõ nét hơn.

Ngoài ra, ông Hùng cho rằng việc thay đổi khung giờ cũng tác động đến chiến lược vận hành của các đơn vị phát điện. Với các nhà máy thủy điện nhỏ có hồ chứa, doanh nghiệp có thể chủ động tích nước vào những thời điểm giá điện thấp. Ngược lại, họ có thể tăng phát điện vào giờ cao điểm để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Xuân Thoàn, Phó giám đốc Công ty Diesel Sông Công nhận định tác động của chính sách không đáng kể.

Ông Vũ Xuân Thoàn cho rằng cần xem xét tổng thể theo đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp sản xuất. Ông nêu ví dụ, với các doanh nghiệp vận hành 3 ca hoặc 4 kíp, dù tổng thời gian cao điểm vẫn duy trì 5 giờ mỗi ngày thì cũng không tạo ra tác động đáng kể. Bên cạnh đó, đối với các đơn vị đã đầu tư điện mặt trời mái nhà, sản lượng điện hiện chưa dư thừa, nên việc sử dụng vào các khung giờ khác nhau về cơ bản không có khác biệt lớn.