Điều hòa Daikin được Bộ Công thương trao giải hiệu suất năng lượng cao nhất

Ba năm liên tiếp Daikin đạt giải "Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất" (năm 2020, 2021, 2022) "thể hiện sự nghiêm túc, nỗ lực của đơn vị trong việc tuân thủ, đón đầu các quy định, tiêu chuẩn của chính phủ Việt Nam liên quan đến hiệu suất năng lượng cho sản phẩm", bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám Đốc Cấp Cao Mảng Kinh Doanh Nội Địa Và Phòng Thương Mại Điện Tử, Phòng Quản Lý Kênh Truyền Thông Kỹ Thuật Số Daikin Việt Nam khẳng định.



Bà Thanh cho biết thêm, việc Daikin nhận giải thưởng không chỉ nằm ở khả năng sản xuất ra những sản phẩm có khả năng tiết kiệm điện mà còn ở cách sử dụng những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, ở dịch vụ hậu mãi…

Dòng sản phẩm inverter của Daikin tiết kiệm hơn 66% chi phí điện trong vòng một năm và thu hồi chi phí đầu tư chỉ trong 8 tháng so với dòng không inverter. 90% dòng sản phẩm điều hòa không khí của Daikin là máy inverter và 100% máy điều hòa không khí sử dụng môi chất lạnh R32 giúp giảm thiểu 75% tác nhân gây nóng lên toàn cầu so với môi chất lạnh thông thường khác, chỉ bằng 1/3 so với môi chất làm lạnh R410A và R22.



Các máy điều hòa của Daikin sử dụng cánh tản nhiệt chống ăn mòn, có công nghệ bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi và tự chẩn đoán sự cố. Daikin thực hiện các chương trình tái chế và thu hồi thải bỏ gồm: tái chế bo mạch, thu hồi và thải bỏ môi chất lạnh.

Trong tầm nhìn về an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, đơn vị "không ngừng nỗ lực sáng tạo và ứng dụng tinh hoa công nghệ của Daikin toàn cầu để mang đến những giải pháp điều hòa không khí tối ưu cho người Việt, góp phần bảo vệ không khí, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cộng đồng", bà Thanh - đại diện Daikin nói. Liên quan tới mảng mua hàng, nhà máy Daikin tại Việt Nam đang quản lý các nhà cung ứng theo tiêu chuẩn Rohs I và Rohs II (tiêu chuẩn để có thể bán hàng tại châu Âu - tiêu chuẩn này dùng luật pháp của châu Âu cấm các loại chất nguy hiểm với môi trường và sức khỏe con người). Nhà máy Daikin Thái Lan và Việt Nam cũng áp dụng hệ thống sản xuất PDS (Production of Daikin System) của Tập đoàn Daikin toàn cầu. PDS nhấn mạnh vào việc cải tiến và sự tham gia của nhân viên trong việc đề xuất ý tưởng và cải tiến quy trình sản xuất, với mục tiêu sản phẩm đạt chất lượng và giảm thiểu chất thải.

Robot lắp ráp tại nhà máy Daikin ở Hưng Yên. Ảnh: Daikin Việt Nam

"Daikin luôn phấn đấu đạt được các chứng chỉ liên quan đến quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường để cam kết mục tiêu lâu dài", bà Thanh cho biết.



Bên cạnh những "sản phẩm đạt hiệu suất năng lượng cao nhất", sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, Daikin duy trì chính sách hậu mãi khiến người tiêu dùng yên tâm. 100% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ bảo trì bảo hành sẽ được nhân viên tổng đài gọi để xác nhận mức độ hài lòng. Hiện tại, Daikin Việt Nam đã phát triển mạng lưới bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trên khắp cả nước, với hệ thống đại lý ủy quyền lên đến 112 đại lý, cùng 6 trung tâm dịch vụ ở 6 thành phố lớn (TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Hải Phòng) và 13 trạm dịch vụ ở các tỉnh thành khác.

Daikin cũng thực hiện nhiều chính sách vì cộng đồng như hỗ trợ học bổng cho các sinh viên như trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng,.. cùng nhiều hoạt động vì cộng đồng khác như thăm nhà dưỡng lão, hiến máu nhân đạo…

Daikin trao học bổng cho các sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Ảnh: Daikin

"Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất" là giải thưởng do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng (thuộc Bộ Công Thương) và Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam (VECEA) đứng ra tổ chức, bắt đầu từ năm 2020, bên cạnh giải thưởng "Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng".



Đợt trao giải diễn ra vào tháng 12/2022, 9 thương hiệu được trao cúp "Người dẫn đầu" và 79 sản phẩm nhận chứng nhận "Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất". Các sản phẩm được chứng nhận sẽ được cấp mã QR dán kèm nhãn năng lượng cao nhất khi lưu thông trên thị trường. Thông tin về sản phẩm được đăng tải tại website tiết kiệm năng lượng của chương trình giúp người dùng dễ dàng nhận biết và tra cứu thông tin.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3), giải thưởng được tổ chức nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao. Giải thưởng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng; tôn vinh các mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

"Triển khai giải thưởng 'Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất' cho các phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng là nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và thực hiện mục tiêu đến năm 2030 giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5 - 2%", đại diện BTC cho biết.