Điều kiện để chuyển công tác từ Quân đội sang Công an

Bạn đọc Đình Hưng hỏi: Hiện tôi là Sĩ quan Thông tin của Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp bậc Trung úy. Tôi có nguyện vọng chuyển sang Bộ Công an công tác có được hay không? Điều kiện, hình thức xét tuyển như thế nào?

Theo Bộ Công an, căn cứ Điều 18 Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào CAND, bạn đọc Đình Hưng thuộc diện tiếp nhận CAND nếu đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện sau: CAND có nhu cầu biên chế; có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển; bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 21/2023/TT-BCA và tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND.

Về hình thức xét tuyển: Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng kiểm tra. Việc tổ chức kiểm tra, trình tự thực hiện tiếp nhận thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10, 11, và 12 Thông tư số 21/2023/TT-BCA.