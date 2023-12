Điều kỳ diệu đằng sau hiệu ứng “TV lơ lửng” của TV Neo QLED 8K 98 inch

Triết lý thiết kế đơn giản có mục đích

TV màn hình siêu lớn (trên 75 inch) đang ngày càng được ưa chuộng và trở thành xu hướng tất yếu của thị trường. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Omdia, quy mô toàn cầu của TV màn hình 85 inch đã tăng từ 180.000 chiếc vào năm 2019 lên 1,87 triệu chiếc vào năm 2022. Với màn hình 98 inch, số lượng sản phẩm bán ra trên toàn thế giới cũng tăng từ 1.000 chiếc vào năm 2019 lên 160.000 chiếc vào năm 2022.

Neo QLED 8K 98 inch được coi là tinh hoa của thiết kế TV với viền màn hình vô cực

Là thương hiệu TV hàng đầu toàn cầu suốt 17 năm liên tiếp, Samsung không chỉ tiên phong tạo ra những sản phẩm TV màn hình siêu lớn mà còn áp dụng triết lý tối giản để cho ra đời những chiếc TV không viền, loại bỏ những chi tiết không cần thiết, giúp người dùng tập trung trọn vẹn vào trải nghiệm nghe nhìn sống động.

Bắt đầu từ việc tối giản logo thương hiệu ở mặt trước, Samsung tiến tới việc tạo ra màn hình gần như không viền với độ dày chỉ 19,9mm trên TV Neo QLED 8K 98 inch. Kỹ sư Kim Jangho thuộc bộ phận thiết kế TV của Samsung chia sẻ: "Chúng tôi tập trung vào các trải nghiệm cốt lõi khi xem TV, bao gồm xem và nghe nội dung bằng cách tối giản hóa mọi thứ, chỉ để lại vẻ đẹp của sự đơn giản".

Thiết kế mở đường cho thế hệ TV lớn hơn

Dù kích thước lên tới 98 inch nhưng thiết bị dễ dàng lắp đặt nhờ thiết kế chân đế vững chắc

Những chiếc TV khổng lồ mặc dù rất hấp dẫn song cũng khiến không ít người dùng quan ngại về vấn đề cồng kềnh, chiếm diện tích. Samsung đã áp dụng triết lý "đơn giản có mục đích" để giải quyết vấn đề này trên TV Neo QLED 8K 98 inch. Bằng việc sử dụng thiết kế dạng tấm phẳng, người dùng có thể treo TV sát tường mà không lo kích thước 98 inch khổng lồ sẽ chiếm nhiều không gian.

Tương tự, phần chân đế nhỏ gọn được tạo thành từ hai tấm kim loại mang đến cho TV một bệ đỡ vững chắc khi đặt lên kệ, giữ ổn định cho phần màn hình siêu lớn mà không cản trở tầm nhìn của người dùng.

Neo QLED 8K 98 inch tiên phong trở thành mẫu TV 8K lớn bậc nhất thế giới

Kim Jangho chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để tìm ra cấu trúc và tỷ lệ tối ưu nhằm giữ cân bằng một chiếc TV 98 inch mà không khiến nó bị rung hoặc đổ. Chân đế được phát triển với thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt, có thể hòa hợp một cách tự nhiên với TV". Để tạo ra thiết kế này, nhiều kỹ sư đến từ các bộ phận khác nhau của Samsung như mạch điện, cơ khí, vật liệu... đã cùng hợp tác để hiện thực hóa thiết kế tấm phẳng đơn giản mà thanh lịch này.



Thiết kế chi tiết, tỉ mỉ đáng kinh ngạc

Cũng giống như các thiết bị điện tử cao cấp khác của Samsung, ngôn ngữ thiết kế TV đang ngày càng đơn giản nhưng độ chi tiết thì ngày càng được xem trọng.

Neo QLED 8K 98 inch có thiết kế tối giản và sang trọng, ngay cả ở mặt sau

Đơn cử như bộ kết nối thiết bị đa phương tiện One Connect Box đã được cải tiến thành hộp Slim One Connect trên TV Samsung Neo QLED 8K 98 inch. So với các mẫu trước đây yêu cầu không gian riêng để đặt thiết bị, hộp Slim One Connect của Neo QLED 8K mới có thể gắn dễ dàng vào mặt sau của TV hoặc trên chân đế và giấu dây để có thể tập trung vào trải nghiệm trên màn hình TV.

Mức độ chi tiết hóa trong thiết kế cũng được thể hiện trong hệ thống âm thanh. Lỗ loa được đặt một cách chiến lược ở các cạnh màn hình, gần các loa trầm ở phía sau, góp phần mang lại cả hiệu suất và tính thẩm mỹ. Về tổng thể, thiết kế này mang lại vẻ đẹp ở mọi góc độ cho thiết bị, kể cả mặt sau. Ngoài ra, cách điều hướng và cách sắp xếp khoảng cách loa khác nhau cũng giúp TV kích hoạt tốt hơn các tính năng như "Âm thanh chuyển động theo đối tượng" (Object Sound Tracking), đồng thời các loa trầm lộ ra ngoài có thể dội âm thanh ra khỏi các bức tường phía sau và lấp đầy căn phòng.

Samsung Neo QLED 8K 98 inch đang góp phần định nghĩa lại "sự đắm chìm" thông qua thiết kế đẹp mắt, đồ họa sắc nét và chất lượng âm thanh vượt trội. Bằng việc loại bỏ mọi chi tiết không cần thiết ở mặt trước và bố trí khoa học các chi tiết ở mặt sau, TV Samsung đang ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người dùng về cả công nghệ lẫn giá trị thẩm mỹ, mang đến trải nghiệm nghe nhìn ngày một sống động và đắm chìm.