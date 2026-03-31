Điều nhiều người hiểu nhầm về Giếng Tiên: Chính quyền địa phương tiết lộ 1 điều

Vừa qua, Giếng Tiên ở khu vực Eo Gió bất ngờ trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội sau một vụ việc gây tranh cãi. Từ một điểm đến vốn quen với du khách mê khám phá cảnh quan biển, nơi này bỗng khiến nhiều người tò mò: Giếng Tiên thực chất là gì, vì sao lại được người địa phương nhìn bằng thái độ rất khác, còn nhiều du khách lại nhầm đây là một điểm check-in thông thường?

Trong quá trình xác minh, chính quyền phường Quy Nhơn Đông cho biết có một chi tiết quan trọng khiến không ít du khách không hiểu đúng về địa điểm này: Tấm bia đá giới thiệu tại Giếng Tiên đã bị hư hỏng sau đợt mưa bão cuối năm 2025 và chưa được lắp lại vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuổi Trẻ cho biết bảng thông tin về Giếng Tiên sau đó mới được sửa chữa, còn Thanh Niên ghi nhận địa phương đã yêu cầu vệ sinh khu vực và gắn lại biển cảnh báo, thông tin cần thiết.

Thực ra, Giếng Tiên không phải một "vũng nước lạ" mới xuất hiện vì du lịch. Đây là một điểm nằm trong tổng thể thắng cảnh Eo Gió, lâu nay gắn với đời sống và ký ức của cư dân làng chài Nhơn Lý. Điều đó có nghĩa, khi tấm bia đá không còn hiện diện, nhiều người lần đầu ghé qua có thể chỉ nhìn thấy một mạch nước nhỏ giữa ghềnh đá mà không biết phía sau là cả một lớp câu chuyện văn hóa bản địa.

Những sự thật về Giếng Tiên nhiều người chưa biết

Xoay quanh Giếng Tiên, có nhiều điều mà những du khách lần đầu, thậm chí chưa đặt chân tới đây không biết. Sự thật đầu tiên về Giếng Tiên nằm ở chính đặc điểm tự nhiên của nó. Theo Tuổi Trẻ, đây là mạch nước ngọt chảy ra từ khe đá trong khu vực Eo Gió; dòng nước rất nhỏ, rỉ ra liên tục nhưng có vị ngọt mát. Báo này cũng cho biết sau khi phát hiện mạch nước, người dân đã dùng đá xây thành một giếng nhỏ để trữ nước. Chính chi tiết ấy khiến Giếng Tiên khác hẳn với một hốc nước ven biển thông thường.

Thứ hai là nơi này đã được cộng đồng địa phương biết đến từ lâu, không phải cái tên dựng lên cho đẹp. Một số bài viết gần đây cho thấy Giếng Tiên từ trước đã gắn với không gian Eo Gió và làng chài Nhơn Lý, nơi người dân qua nhiều thế hệ vẫn coi đây là một địa điểm đặc biệt giữa vùng biển đá. Khi du lịch phát triển, Giếng Tiên được biết đến rộng hơn, nhưng ý nghĩa của nó với người bản địa thì không mới.

Sự thật thứ tư là tên gọi "Giếng Tiên" gắn với một lớp truyền thuyết dân gian của làng chài. Dân Việt ghi nhận lời kể địa phương cho rằng xưa kia nơi đây từng có tiên ngự, vì vậy mạch nước ngọt hiếm hoi giữa miền biển mặn được gọi là Giếng Tiên. Cũng từ mạch kể ấy, nguồn nước này từng được người dân gắn với niềm tin về điều lành và sự may mắn. Tuy nhiên, đây nên được hiểu là người dân bản địa truyền miệng, không phải dữ kiện khoa học hay lịch sử đã được kiểm chứng.

Cuối cùng mới là điều lý giải rõ nhất vì sao người dân Nhơn Lý coi trọng nơi này: yếu tố tâm linh. Thanh Niên dẫn xác minh của địa phương cho biết Giếng Tiên tuy không phải di tích quốc gia nhưng là địa điểm có ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng quan trọng với cư dân làng chài Nhơn Lý. Vietnamnet cũng dẫn thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rằng đây không phải di tích, song rõ ràng nơi này vẫn mang giá trị văn hóa dân gian trong mắt cộng đồng địa phương.

Vì thế, trong cách nhìn của người bản địa, Giếng Tiên không đơn thuần là một điểm ngắm biển đẹp. Nó là nơi giao nhau giữa thiên nhiên, truyền thuyết và niềm tin làng biển. Một mạch nước nhỏ giữa ghềnh đá có thể không quá nổi bật với du khách lướt qua, nhưng lại chạm vào ký ức cộng đồng đã tồn tại từ lâu.