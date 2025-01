Điều quan trọng mà Chủ tịch Indochina Capital phải nói 3 lần khi đề cập đến “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để thị trường bất động sản Việt Nam vươn mình

Khi có mặt tại tầng 30 của một khách sạn tọa lạc tại Singapore, ông Peter Ryder điểm thấy có đến 10 dự án lớn đang trong quá trình xây dựng, những tòa nhà cao tầng đang mọc lên san sát.



"Nhưng nếu bạn lên tầng 30 của bất kỳ tòa nhà nào ở Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng, bạn sẽ thấy một tòa nhà ở đây, một tòa nhà ở kia, nhưng hầu hết những gì bạn thấy vẫn là các căn nhà 2 hoặc 3 tầng, kiểu nhà phố, cửa hàng, đại loại như vậy.



Với dân số 100 triệu người, nhu cầu về bất động sản chất lượng, dù là thương mại, nhà ở hay du lịch, sẽ tiếp tục tăng trưởng không ngừng. Tất nhiên, thị trường sẽ không tăng trưởng theo đường thẳng, sẽ có những thăng trầm. Nhưng sau 30 năm nữa, lượng phát triển mới có thể sẽ gấp 10 lần so với những gì đã diễn ra trong 30 năm qua", Chủ tịch điều hành Indochina Capital, thành viên HĐQT Indochina Kajima chia sẻ.

Là người sang Việt Nam vào đầu những năm 90 và tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực bất động sản cao cấp tại Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam trong gần ba thập kỷ qua?



Còn rất nhiều thứ ở Việt Nam đã thay đổi trong suốt 30 năm qua. Các tòa nhà xuất hiện ngày một nhiều hơn, đẹp hơn. Nhưng như tôi đã nói, thị trường bất động sản Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu trong quá trình phát triển.



Dĩ nhiên, đã có một số doanh nghiệp lớn đã và đang thực hiện những dự án khổng lồ với 10.000-20.000 căn hộ. Nhưng so với nhu cầu hiện tại, khi Việt Nam ngày càng giàu hơn cùng với sự sẵn có của quỹ đất xung quanh các khu đô thị lớn, lượng bất động sản được phát triển trong 30 năm tới có thể cao gấp 10 lần so với hiện tại.



Ngoài ra, tôi nghĩ rằng sự kết hợp giữa các nhà phát triển bất động sản có kinh nghiệm, cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ, tôi nghĩ rằng, thị trường trong 10 năm tới rất tốt và ổn định.

So sánh với các quốc gia có điều kiện tương tự đã phát triển, ông đánh giá vị trí hiện tại của thị trường bất động sản Việt Nam như thế nào?



Nếu so sánh Việt Nam với các quốc gia trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Malaysia và Indonesia, Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm trong quá trình phát triển bất động sản. Thái Lan và Malaysia đã bắt đầu chuyển đổi từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi và đang phát triển sớm hơn Việt Nam khoảng 20 đến 25 năm, trong khi Việt Nam mới thực sự có những bước tiến đáng kể từ cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Indonesia có thời điểm phát triển gần với Việt Nam hơn, nhưng tỷ lệ tăng trưởng có phần chậm hơn.



Về khối lượng, mật độ và quy mô phát triển, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Ví dụ, nếu so sánh Bangkok với TP.HCM, Bangkok phát triển vượt trội hơn rất nhiều, đặc biệt về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, xét về chất lượng các dự án bất động sản đang được xây dựng, Việt Nam hiện nay đã ngang với Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở nhiều khía cạnh. Còn nếu so với Campuchia, Lào hay Myanmar, Việt Nam còn vượt trội hơn. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, vị thế của Việt Nam là rất tốt và đang phát triển nhanh chóng.

Ông đánh giá thế nào về cơ hội cho các nhà phát triển nước ngoài tại thị trường Việt Nam?



Các nhà phát triển nước ngoài chắc chắn vẫn có cơ hội tại thị trường Việt Nam, nhưng họ cần phải có chiến lược đúng đắn. Các doanh nghiệp trong nước hiện đang chiếm ưu thế về mặt khối lượng và sự am hiểu thị trường địa phương, vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài cần tập trung vào những lợi thế đặc trưng của mình. Những lợi thế đó bao gồm mang đến chuyên môn đẳng cấp quốc tế, giới thiệu các ý tưởng sáng tạo, tận dụng mạng lưới toàn cầu và duy trì cam kết mạnh mẽ về chất lượng.



Ví dụ, tại Indochina Capital và Indochina Kajima, chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào sự đổi mới và thiết lập các tiêu chuẩn mới. Điều quan trọng là xác định những khoảng trống trên thị trường nơi chuyên môn nước ngoài có thể tạo ra giá trị – dù đó là về thiết kế, quản lý hay việc giới thiệu những sản phẩm mới như khách sạn phong cách sống hoặc các khu nghỉ dưỡng siêu sang. Đồng thời, việc hợp tác với các đối tác đáng tin cậy trong nước hoặc khu vực, như sự hợp tác của chúng tôi với Hong Kong Land hoặc Tập đoàn Kajima, là yếu tố thiết yếu. Những mối quan hệ hợp tác này giúp các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ hơn về thị trường, đảm bảo các phê duyệt từ chính quyền và triển khai dự án một cách hiệu quả.

Thời gian gần đây, Việt Nam thường nhấn mạnh đến "Kỷ nguyên vươn mình" nhằm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới. Theo ông, các doanh nghiệp bất động sản quốc tế như Indochina Capital có thể đóng vai trò gì trong việc góp phần vào sự phát triển toàn diện của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?



Từ miêu tả chính xác nhất về Indochina Capital là sự đổi mới. Nếu nhìn vào lịch sử hoạt động và những gì chúng tôi đã làm, bạn sẽ thấy điều đó. Hãy nhìn vào tòa nhà 63 Lý Thái Tổ. Được phát triển cùng đối tác Hong Kong Land, đây là một trong những bất động sản thương mại hàng đầu tại Hà Nội về cả vị trí lẫn kiến trúc.



Hay khu nghỉ dưỡng The Nam Hải, khu nghỉ dưỡng siêu sang đầu tiên của Việt Nam, đã đặt ra tiêu chuẩn cho ngành khách sạn cao cấp tại đây. Hoặc dự án IPH Xuân Thủy, được khai trương vào khoảng năm 2011-2012. Vào thời điểm này, hầu hết mọi người đều công nhận rằng các căn hộ tại đây đạt chất lượng tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi cũng đã ra mắt chuỗi khách sạn Wink với thiết kế hiện đại và ngày càng được du khách yêu thích.



Không chỉ dừng lại ở bất động sản nghỉ dưỡng, chúng tôi còn triển khai các dự án bất động sản khu công nghiệp. Dự án Core5 Việt Nam, được phát triển cùng đối tác Kajima dưới liên doanh Indochina Kajima, là một ví dụ khác. Với ba dự án đã hoàn thành, trong đó hai dự án đã được lấp đầy hoàn toàn và một dự án gần như được thuê hết, chúng tôi đã chứng minh rằng sự đổi mới vẫn luôn có chỗ đứng ngay cả trong lĩnh vực công nghiệp.



Trong "Kỷ nguyên vươn mình" này, các công ty quốc tế như chúng tôi mang đến chuyên môn, tiêu chuẩn toàn cầu và ý tưởng mới mẻ để bổ trợ cho đà phát triển của Việt Nam. Chúng tôi không chỉ xây dựng những tòa nhà, mà còn xây dựng khát vọng và thiết lập các tiêu chuẩn mới. Dù là khu nghỉ dưỡng siêu sang, các phát triển công nghiệp đổi mới hay những khái niệm khách sạn đột phá, chúng tôi luôn hướng đến việc đóng góp vào sự vươn lên của Việt Nam bằng những dự án tốt nhất trong phân khúc.



Yếu tố quan trọng là phải hiểu văn hóa kinh doanh, cách thức làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi vẫn thường chia sẻ với mọi người về 3 yếu tố quan trọng khi đầu tư, tôi thường gọi tắt là 3P gồm: Kiên nhẫn (Patience) - Kiên trì (Perseverance) - Bền bỉ (Persistence)

Được đánh giá có nhiều tiềm năng, những theo ông, thị trường bất động sản Việt Nam cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn nào để có thể vươn mình?



Tôi tin rằng cơ sở hạ tầng là nền tảng cho sự phát triển tương lai của Việt Nam, cả trong lĩnh vực bất động sản và nền kinh tế nói chung. Nhưng đây cũng là yếu tố quan trọng nhất đang kìm hãm sự phát triển của ngành. Mặc dù đã có những tiến triển nhất định, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Các dự án khác như cao tốc, sân bay và mở rộng metro thường xuyên bị trì hoãn hoặc thiếu kinh phí.



Trong bối cảnh các sân bay hiện tại của Việt Nam đã quá tải, việc hoàn thành các dự án quan trọng như Sân bay quốc tế Long Thành gần TP.HCM là rất cần thiết. Ví dụ, khi tôi bay từ Singapore về tối thứ Hai, mặc dù có quyền ưu tiên, tôi sẽ phải xếp hàng 45 phút để làm thủ tục nhập cảnh. Điều này luôn xảy ra ở TP. HCM. Ở Hà Nội, thời gian chờ đợi có thể ngắn hơn một chút nhưng vẫn phải khoảng 30 phút. Đây vẫn là trải nghiệm không tốt, đặc biệt đối với những người lần đầu hoặc lần thứ hai đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần mở rộng mạng lưới cao tốc và phát triển thêm các tuyến metro tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Thật đáng tiếc khi thấy các dự án bị chậm tiến độ, chính phủ phân bổ hàng tỷ USD cho cơ sở hạ tầng hàng năm nhưng đến cuối năm lại không giải ngân được hết. Tuy nhiên, chính phủ cũng đang ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng, và đó là tín hiệu lạc quan.



Dự án đường sắt cao tốc đã được bàn luận trong nhiều thập kỷ đã có những tiến triển rõ rệt. Mặc dù đây là một dự án rất phức tạp với thách thức trong việc giải phóng mặt bằng và chi phí, nhưng nó vẫn là yếu tố cần thiết cho tăng trưởng kinh tế dài hạn và kết nối khu vực.



Tại một hội nghị đầu tư ở Phú Yên, tôi đã nhấn mạnh rằng ba yếu tố quan trọng nhất để phát triển kinh tế là "cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng và cơ sở hạ tầng". Nếu không có hệ thống đường cao tốc, sân bay và giao thông hiện đại, Việt Nam không thể khai thác hết tiềm năng của mình.



Quan trọng thứ hai là vấn đề pháp lý. Năm ngoái, Quốc hội đã thông qua ba luật quan trọng: Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản. Cả ba luật đều là những bước tiến tích cực, giúp làm rõ những vấn đề như quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu… Tuy nhiên, về mặt pháp lý, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để phát triển ngành bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn.



Tôi luôn nói với mọi người rằng BĐS là một ngành kinh doanh rất phức tạp, bất kể ở đâu. Ở Việt Nam còn khó khăn hơn vì thị trường chưa phát triển mạnh mẽ, hệ thống pháp lý cũng như hệ thống tài chính chưa phát triển toàn diện.

Nếu bạn muốn phát triển dự án ở New York, Paris hay Hà Nội, bạn sẽ phải trải qua khoảng 150 bước từ phê duyệt, xin giấy phép, lên thiết kế, lập kế hoạch tài chính.



Sự khác biệt là các quy trình ở New York minh bạch hơn. Ở New York, các nhà phát triển bất động sản biết chính xác quy trình và chi phí cho mỗi bước. Còn ở Việt Nam, bạn sẽ rất may mắn nếu ngay từ đầu bạn đã nắm được chắc chắn 50 trong số 150 bước cần phải làm.



Vậy nên, dù đã có nhiều cải thiện, sự minh bạch vẫn là một thử thách lớn, mà nếu giải quyết được, sẽ mở đường cho không chỉ các doanh nghiệp, hay dự án riêng lẻ nào, mà là sự phát triển của toàn ngành bất động sản tại Việt Nam.



Cảm ơn chia sẻ của ông!