Điều tra số tài sản hơn 400 triệu đồng: Công an bắt Lã Hoàng Sơn SN 1996

Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 17/10/2026 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ trộm 17 chiếc điện thoại di động tại Cửa hàng Thế giới di động, số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 02h25p ngày 09/9/2025, Công an phường Phổ Yên nhận được tin báo của công dân phát hiện 02 kẻ khả nghi đi ra từ Cửa hàng Thế giới di động. Tại hiện trường, các ổ khóa bị giật tung, cửa cuốn bị kéo lên khoảng 01m, cửa kính và tủ kính bị vỡ thành nhiều mảnh, 17 chiếc điện thoại, chủ yếu là dòng iPhone bị lấy đi. Tổng giá trị thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan, ghi lời khai người liên quan đến vụ việc và tổ chức điều tra, truy xét.

Một nguồn tin quan trọng từ các trinh sát báo về, giữa tháng 9/2025, tại khu vực phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội có một số giao dịch mua, bán điện thoại di động mà thông tin của người bán cùng với những chiếc điện thoại di động khớp với nhận định đối tượng và những chiếc điện thoại bị lấy trộm; cùng với đó là những chiếc điện thoại bị lấy trộm đã được kích hoạt và sử dụng. Lần theo những thông tin từ người dùng, người mua-bán, sang tay, các trinh sát đã tìm ra được cửa hàng mua một số chiếc điện thoại bị mất trộm; tuy nhiên chủ cửa hàng cũng không biết đối tượng bán điện thoại cho mình ở đâu, tên, tuổi, địa chỉ như nào, vì người 2 mới biết nhau qua mạng xã hội từ việc đăng bài mua, bán điện thoại di động.

Phạm Trung Thành đứng đợi và cảnh giới cho Sơn - Ảnh: Công an Thái Nguyên Phạm Trung Thành đứng đợi và cảnh giới cho Sơn - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Cơ quan Công an xác định đối tượng tình nghi là Phạm Trung Thành (sinh năm 1997, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên Thành không ở quê, mà sinh sống tại thành phố Hà Nội; người nhà cũng không biết chính xác hắn đang cư trú ở đâu.

Ngày 14/5/2026, Công an mời Phạm Trung Thành lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, Phạm Trung Thành khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản tại cửa hàng Thế giới di động. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Thành về tội “Trộm cắp tài sản xảy” và “Hủy hoại tài sản”.

2 đối tượng quen qua nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều”

Lời khai của Phạm Trung Thành về đồng bọn cho biết, còn 01 đối tượng tham gia trộm cắp tài sản tên là Sơn, nhưng không rõ quê quán, nơi cư trú. Bọn chúng mới quen biết nhau qua nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” và hẹn rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tiếp tục điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng thứ hai cùng Phạm Trung Thành thực hiện các hành vi phạm tội trên là Lã Hoàng Sơn (sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng).

Tiến hành xác minh tại xã Thanh Miện, xác định đã rất lâu Lã Hoàng Sơn không về nhà, do mẹ đã mất, bố lấy vợ hai chuyển lên thành phố Hà Nội, nên Sơn sống bất định, không nơi cư trú, không nghề nghiệp ổn định. Quá trình truy xét, các trinh sát nắm được thông tin Lã Hoàng Sơn đã vào thành phố Hồ Chí Minh; lần theo dấu vết và hành trình di chuyển của đối tượng, xác định Sơn đang làm việc tại phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 08/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành triệu tập Lã Hoàng Sơn để làm việc; tại Cơ quan Công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Hoàng Sơn về tội “Trộm cắp tài sản” và tội“Hủy hoại tài sản”.

Vị trí Lã Hoàng Sơn cậy cửa đột nhập vào trộm tài sản - Ảnh: Công an Thái Nguyên Vị trí Lã Hoàng Sơn cậy cửa đột nhập vào trộm tài sản - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Theo lời khai của các đối tượng, đầu tháng 9/2025, do thiếu nợ tiền, hai đối tượng này vào nhóm facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng mua bán điện thoại di động. Hai đối tượng hẹn gặp nhau ở khu vực đường Yên Xá, thành phố Hà Nội để trao đổi, toán tính thủ đoạn và thống nhất sẽ cùng nhau lên khu vực Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản tại cửa hàng mua, bán điện thoại di động. Sau đó hai đối tượng tìm mua xà beng, búa, găng tay, bao tải dứa; nhiều lần lên địa bàn phường Phổ Yên thăm dò, xác định địa bàn, vị trí thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội và bọn chúng nhắm đến là Cửa hàng Thế giới di động,

Đến khoảng 01h00 ngày 09/9 thì chúng bắt đầu hành động. Sau nhiều lần cậy, phá cửa cuốn và ổ khóa; đập vỡ cửa kính và tủ kính, chúng lấy đi 17 chiếc điện thoại di động, Sơn cầm 09 chiếc điện thoại, Thành cầm 08 chiếc.

Trở về đến khu công nghiệp Thăng Long, thành phố Hà Nội thì Sơn xuống xe tại đó để chờ xe bus, còn Thành sau đó đi về phòng trọ tại đường An Dương Vương. Hoàn tất vụ trộm, 2 đối tượng mang 17 điện thoại trên đi bán lấy tiền tiêu xài; Phạm Trung Thành còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; còn Lã Hoàng Sơn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh đến khi bị bắt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trang Anh