Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to trên 80mm

Đêm qua (17/10), sáng sớm nay, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông. Mưa to nhất xảy ra ở xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau, với lượng mưa 82mm trong 8 tiếng qua. Một số nơi khác ở Đắk Lắk, An Giang cũng có mưa to 52mm. Hiện tại, mưa đang tập trung ở miền Tây Nam Bộ và sẽ tạm ngớt sau 1-2 tiếng tới.

Nguyên nhân gây mưa là do nhiễu động gió Đông trên cao dồn lượng ẩm lớn từ biển vào, đồng thời rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc.

Ở Bắc Bộ, ngày cuối tuần trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội khoảng 32-34 độ C. (Ảnh: Phạm Minh)

Trưa nay, mưa khả năng sẽ quay trở lại một số nơi ở Nam Bộ, sau đó về chiều đến tối, mưa sẽ lan rộng ra khắp Nam Bộ, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật trong cơn dông. Riêng tỉnh Lâm Đồng đề phòng mưa to cục bộ có thể khiến lũ lên nhanh trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc, cao nguyên.

Về nhiệt độ, trưa nay, khu vực Nam Bộ khá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ở phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh và nhiều phường từ 32-34 độ C, cộng độ ẩm từ 60% trở lên.

Khu vực Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng dự báo hôm nay trời nắng đan xen mây, không khí thoáng đãng trong ngày cuối tuần. Nhiệt độ các phường vào khoảng 30-32 độ C.

Ở khu vực Bắc Bộ, ngày cuối tuần trời nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và nhiều phường khoảng 32-34 độ C, cảm giác nóng về trưa và chiều. Một số điểm như phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu; phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai và phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La dịu mát hơn, 28-31 độ C.

Trên biển, vùng biển quanh đặc khu Hoàng Sa ít mưa, hôm nay trời nắng, gió cấp 4-5. Vùng biển Tây từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh An Giang ra đến ngoài khơi đặc khu Trường Sa tiếp tục có mưa dông, dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/10:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.