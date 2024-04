Digiworld đặt kế hoạch doanh thu 23.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 chữ số ở tất cả các ngành hàng trong năm 2024

Ngày 25 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Trải qua năm 2023 “lửa thử vàng” khi suy thoái kinh tế tiếp diễn, khiến cho người tiêu dùng năm qua thắt chặt chi tiêu hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng Digiworld mà là hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Nhưng với những doanh nghiệp kinh doanh trong ngành công nghệ, với các sản phẩm đặc thù giá trị cao lại càng thấm đòn ảnh hưởng hơn nữa.

Với Digiworld, công ty đi theo chiến lược phát triển bền vững đã được xây dựng, bên cạnh ngành ICT cốt lõi, năm 2017 Digiworld đã mở rộng thêm ngành hàng Tiêu dùng, đến 2021 là sự góp mặt thêm của ngành Thiết bị gia dụng, khi thị trường ICT khó khăn thì đây chính là những động lực mới đóng góp và tạo nên sự tăng trưởng cho công ty.

Năm 2023, Digiworld ghi nhận doanh thu 18.817 tỷ đồng và 354 tỷ đồng lợi nhuận, với ngành hàng Tiêu dùng đang dần tăng trưởng tích cực, đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu doanh thu. Cụ thể ngành hàng Tiêu dùng tăng ấn tượng 70%, bên cạnh là ngành Thiết bị gia dụng cũng tăng trưởng 31% so với cùng kỳ.

Tiếp nối hành trình kinh doanh, năm 2024 với nhận định sẽ có những tính hiệu tích cực hơn, Digiworld tại Đại hội đã trình cổ đông nghị quyết về kế hoạch kinh doanh của năm 2024 như sau: doanh thu 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận 490 tỷ đồng – lần lượt tăng 22% và 38% so với cùng kỳ 2023 và kế hoạch tăng trưởng 2 chữ số ở tất cả các ngành hàng.

Tại đại hội, Digiworld cũng đã trình và được thông qua các nội dung quan trọng khác. Cụ thể, hình thức chia cổ tức được thông qua là chia cổ tức tiền mặt 5% (tương ứng 500 đồng/ cổ phiếu) và 30% cổ phiếu, tỷ lệ 100:30. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024. Bên cạnh đó là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Digiworld trình nghị quyết phát hành dự kiến 2 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời tại đại hội, Digiworld đã trình nội dung về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Kết quả kinh doanh Q1/2024 cũng được công bố tại Đại hội Đồng cổ đông. Với quý đầu năm này, Digiworld đạt 4.985 tỷ đồng doanh thu và 92 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 26% và 16% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả doanh thu này, Digiworld cũng xuất sắc vượt 8,4% so với kế hoạch kỳ vọng đặt ra vào đầu năm. Theo lãnh đạo Digiworld, mức tăng trưởng 2 chữ số so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đã đề ra là tín hiệu tốt, khẳng định phần nào thị trường đang dần phục hồi tốt, là nền tảng để Digiworld và các cổ đông có thêm niềm tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Ngoài ra, Digiworld cũng vừa công bố quyết định nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 49,1% lên đến 100% tại công ty Cổ phần tập đoàn B2X Việt Nam - đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc khách hàng nổi tiếng trên thế giới có trụ sở tại Munich (Đức), chuyên về mảng điện thoại thông minh và các thiết bị kết nối internet (IoT), thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần từ B2X Care Solutions GmbH – công ty liên doanh do Digiworld và B2X hợp tác thành lập từ năm 2017. Với thương vụ M&A này với B2X, Digiworld sẽ hợp nhất năng lực của dịch vụ Hậu mãi theo tiêu chuẩn quốc tế hiện có (Digiworld có chuỗi trung tâm bảo hành DCare), vì Hậu mãi là 1 trong 5 dịch vụ trong chuỗi MES cốt lõi nhằm gia tăng chất lượng, tăng dịch vụ phục vụ khách hàng, tăng điểm chạm với người tiêu dùng cuối. B2X và hệ thống trung tâm bảo hành DCare của Digiworld cung cấp các dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp cho các đối tác từ năm 2017 đến nay. Các dịch vụ bao gồm: giải pháp kỹ thuật cho các thiết bị điện thoại, điện tử, điện lạnh, gia dụng… bao gồm lắp đặt, sửa chữa chính hãng, bảo trì, bảo dưỡng; cung cấp nền tảng dịch vụ in home (tại nhà) với các thiết bị gia đình. Hiện B2X có 18 trung tâm bảo hành chuyên nghiệp trên toàn quốc với các đối tác lớn như: Samsung, Xiaomi, Acer, các chuỗi bán lẻ như Điện máy xanh, FPT shop, cùng rất nhiều thương hiệu lớn khác.

Năm 2024 Digiworld cũng đã công bố định hướng phát triển chung cho cả mặt kinh doanh và tổ chức là “Level up”. Level up chính là nâng tầm, thăng hạng. Digiworld hướng đến năm 2024 kết quả kinh doanh đạt được cột mốc mới, là bước tiến tiếp theo trên hành trình trở thành công ty tỷ đô. Chiến lược “Level up” của Digiworld xoay quanh 3 trụ cột chính tạo nên sự phát triển những năm qua: Cơ sở - Con người – Cơ hội. Cụ thể, Digiworld tiếp tục công cuộc nâng cấp Cơ sở vật chất với văn phòng tiên tiến, hiện đại tại Sài Gòn – bước tiếp theo sau khi đã đầu tư lớn cho kho bãi Hà Nội – Bình Dương và văn phòng Hà Nội. Về con người, Digiworld cũng đầu tư không kém, các khóa học dành cho nhân viên được thực hiện liên tiếp từ đầu năm đến nay, bên cạnh đó là những hoạt động làm phong phú đời sống tinh thần của mọi người.

Bên cạnh những yếu tố này, Digiworld còn có sự nâng cấp hệ thống, số hóa hơn nữa khi đã và đang áp dụng ERP S4/HANA, chuẩn chỉnh và quy trình, số hóa mọi thứ, tạo cơ sở, nền tảng sẵn sàng để có thể áp dụng cho các thương hiệu, ngành hàng mới bất cứ lúc nào. Vì vậy, với những sản phẩm thương hiệu mới của năm 2024 như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh của thương hiệu Xiaomi, sản phẩm cuộc họp trực tuyến của HP Polycom, sản phẩm hàng tiêu dùng từ thương hiệu Mitsuei và thương hiệu bánh gạo Younger Farm… Digiworld kỳ vọng với nền tảng MES suốt gần 30 năm qua sẽ giúp sản phẩm, thương hiệu nhanh chóng tiến vào thị trường, mang đến kết quả kinh doanh tốt cho doanh nghiệp cũng như đối tác, từ đó sẽ hoàn thành những cam kết, mang lại được những lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư.