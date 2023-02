Digiworld (DGW) gia nhập ngành đồ uống với Budweiser, Corona, Beck...

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - mã DGW) mới công bố bản tin nhà đầu tư quý 4/2022 cho biết trong tháng 12/2022 đã bắt đầu gia nhập ngành đồ uống với các sản phẩm bia nhập khẩu từ tập đoàn ABInBev như Budweiser, Corona, Beck, … và hoàn tất việc nâng sở hữu lên 60% công ty Achison, một công ty chuyên phân phối các sản phẩm bảo hộ lao động và thiết bị công nghiệp như: đồng phục bảo hộ, thiết bị phòng sạch, đá mài, đá cắt, máy đánh bóng, …

Dù mở rộng sang phân phối một số lĩnh vực nhưng doanh thu từ các mảng này vẫn còn rất nhỏ so với lĩnh vực truyền thống của DGW là phân phối máy tính và điện thoại.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý 4 lần lượt đạt 4.075 và 156 tỷ đồng. Tính cả năm 2022, Digiworld đã đạt 22.059 tỷ đồng doanh thu và 684 tỷ đồng lợi nhuận, ghi nhận tăng trưởng lần lượt 5,2% và 4,1% so với cùng kỳ.

Nhìn chung cả năm 2022, Digiworld vẫn ghi nhận sự tăng trưởng so với 2021 về cả doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên Quý 4/2022 lại là quý có nhiều biến động từ nền kinh tế vĩ mô, sự bão hòa của ngành hàng và do nền cao đạt đỉnh của cùng kỳ 2021 dẫn đến quý cuối 2022 Digiworld có sự sụt giảm trong doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng ghi nhận doanh thu quý 4 giảm 64% so với cùng kỳ năm 2021 do nền cao của quý 4 năm ngoái và những chuyển biến xấu của nền kinh tế vĩ mô khiến người tiêu dùng càng thêm thắt chặt chi tiêu.

Doanh thu ngành hàng điện thoại di động giảm 49% bên cạnh nền cao của quý 4/2021, chính sách Zero Covid của Trung Quốc dẫn đến tắc nghẽn chuỗi cung ứng từ nhà máy sản xuất hàng Apple đến các nước, làm cho doanh số iPhone không đạt như kỳ vọng.

Ngành hàng thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng có doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ. Ngành hàng tiêu dùng ghi nhận doanh thu tăng trưởng 47% so với cùng kỳ do các sản phẩm dược như Genacol, Regenflex, Stent đạt mức tăng trưởng tốt từ nền thấp năm ngoái khi kênh ETC – kênh bệnh viện, phòng khám bị tắt nghẽn hoàn toàn do dịch.

Trong quý 4/2022, DGW vừa đưa vào hoạt động kho mới ở Bình Dương, phục vụ trong việc mở rộng quy mô kho vận và phân phối của DGW.

Đặt kế hoạch đi lùi trong năm 2023

Công ty cho biết trong quý 1/2023, DGW vẫn chịu tác động xấu từ tình hình kinh tế và thị trường chung, do vậy, mục tiêu doanh thu sẽ đạt 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 38% so với cùng kỳ.

Digiworld kỳ vọng doanh thu năm 2023 đạt 25.109 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 787 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 14% và 15% so với năm 2022. Digiworld cho biết năm 2023, công ty sẽ tiếp tục bổ sung thêm những nhãn hàng mới vào mạng lưới của mình, gồm 1 hãng điện thoại mới và 1 hãng thiết bị gia dụng mới.

Đối với mảng điện thoại di động, năm 2023, các nhà mạng đã bắt đầu thực hiện tắt sóng 2G, mục tiêu giảm số thuê bao 2G còn dưới 5% vào cuối năm. Điều này là sẽ giúp tạo nguồn cầu mới cho smartphone, đặc biệt là các dòng thuộc phân khúc thấp mà Digiworld đang phân phối như TCL, Redmi,… Mục tiêu mảng này đạt tăng trưởng 13% trong năm 2023.

Ngành hàng thiết bị văn phòng dự kiến đạt tăng trưởng 17% do Việt Nam vẫn đang thu hút được rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến xây dựng nhà máy, trụ sở. Hơn nữa, DGW vừa mở thêm kênh phân phối thông qua công ty Achison.

Mảng thiết bị gia dụng dự kiến sẽ đạt tăng trưởng 65% khi các sản phẩm từ Whirlpool và Tivi Xiaomi dần được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, cùng với mức nền thấp vì DGW mới bắt đầu phân phối từ nửa cuối năm 2022, hơn nữa, trong năm DGW sẽ thêm 1 nhãn hàng mới.

Với việc bắt đầu phân phối các sản phẩm đồ uống như bia, nước giải khát, cũng như bắt đầu đẩy mạnh phân phối các loại dược phẩm mới, mảng hàng tiêu dùng được dự báo sẽ đạt tăng trưởng vượt bậc 157% so với cùng kỳ.