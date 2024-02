Digiworld ghi nhận tăng trưởng mạnh mảng hàng tiêu dùng, thu về gần 19.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2023

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - DGW) công bố kết quả kinh doanh Quý 4/2023 với doanh thu thuần 4.849 tỷ đồng và lợi nhuận 90 tỷ đồng.

Như vậy, cả năm 2023, Digiworld ghi nhận là18.818 tỷ đồng doanh thu và 354 tỷ đồng lợi nhuận. Công ty đạt 94% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch năm.

Cụ thể, kết quả kinh doanh quý 4/2023 của các ngành hàng như sau:

Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: Quý 4/2023 mảng này ghi nhận doanh thu là 1.072 tỷ đồng – giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022. Với các sản phẩm máy tính xách tay và máy tính bảng, người tiêu dùng đã mua sắm nhiều vào quý 3 nhờ động lực từ mùa tựu trường nên quý 4 mức chi tiêu được ghi nhận ít hơn. Cộng thêm vào, năm 2023 là năm tình hình kinh tế khó khăn càng khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhu cầu đổi thiết bị sụt giảm. Kết thúc năm 2023, ngành hàng cốt lõi này ghi nhận tổng doanh thu 5.906 tỷ đồng, hoàn thành vượt 7% so với kế hoạch năm đã đề ra.

Ngành hàng điện thoại di động: Vẫn là ngành đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu của Digiworld suốt những năm qua, quý 4/2023 ngành điện thoại di động ghi nhận doanh thu 2.204 tỷ đồng. Với sự ra mắt của sản phẩm rất được quan tâm của Apple – iPhone 15, quý 4 này được kỳ vọng là quý cao điểm với sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng với những sự khó khăn của nền kinh tế cũng khiến người tiêu dùng cân nhắc hơn khi mua sắm hàng hóa giá trị cao, dẫn đến lượng tiêu thụ thấp hơn kỳ vọng. Dù vậy, doanh thu Q4 vừa qua cho mảng này của Digiworld vẫn đạt mức tăng trưởng 24% khi đồng thời so sánh với quý 3 liền 2023 và cả cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết năm 2023, mảng này đạt doanh thu 8.067 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch năm đã đề ra.

Ngành hàng thiết bị văn phòng: Doanh thu Q4/2023 của ngành hàng này đạt 1.124 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 42% so với cùng kỳ và tăng 24% so với quý 3 trước đó. Digiworld có được sự tăng trưởng này là nhờ việc đã hoàn thành mua 75% công ty Achison, doanh thu của các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động được hợp nhất với Digiworld. Hơn nữa, thời điểm cuối năm như quý 4 là cao điểm giải ngân ngân sách cho các dự án, do vậy, ngành này được hưởng lợi khi đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, chính phủ, trường học. Kết thúc năm 2023, ngành thiết bị văn phòng thu về 3.441 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.

Ngành hàng thiết bị gia dụng: ghi nhận tăng trưởng 31% so với cùng kỳ và tăng 44% khi so sánh với quý Q3 liền trước với doanh thu 234 tỷ đồng. Sự tăng trưởng ấn tượng này là nhờ vào đóng góp phần lớn từ các sản phẩm gia dụng của thương hiệu Whirlpool và tivi Xiaomi khi những sản phẩm này ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến và được lựa chọn sử dụng hơn. Kết thúc năm 2023, mảng thiết bị gia dụng đạt doanh thu 728 tỷ đồng.

Ngành hàng tiêu dùng: mảng này đạt 215 tỷ doanh thu, ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ 57% so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời mảng này cũng ghi nhận tăng trưởng 26% so với quý trước đó. Sự tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhờ vào đóng góp đến từ doanh thu các sản phẩm bia thuộc tập đoàn AB Inbev và sản phẩm từ thương hiệu Lotte Chilsung mà Digiworld vừa ký kết vào đầu năm 2023. Kết thúc năm, ngành hàng tiêu dùng đạt 676 tỷ đồng doanh thu và có con số tăng trưởng ấn tượng 70% so với năm 2022.

Trải qua năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế chung của trong nước và thế giới vẫn trong xu hướng sụt giảm ở mọi phương diện, Digiworld vẫn kết thúc năm với quý 4 có hầu hết các ngành đều tăng trưởng ấn tượng 2 con số, nổi bật với ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng 57%, đồng thời công ty cũng đạt tổng doanh thu năm tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Digiworld cũng ghi nhận sự tăng trưởng liên tục khi so sánh giữa các quý liền kề trong năm 2023.

Những sự tăng trưởng được ghi nhận đến từ một phần động lực không nhỏ của chiến lược Phát triển bền vững mà công ty theo đuổi suốt nhiều năm.

Digiworld tạo nên sự bền vững thông qua luôn tìm kiếm sản phẩm, thương hiệu, ngành hàng mới, đa dạng hóa các nguồn doanh thu, như cách Digiworld ký kết với Xiaomi, Apple cho ngành ICT, gần hơn là Whirlpool, Westinghouse, mở ra ngành thiết bị điện gia dụng, bắt tay cùng AB Inbev, Lotte Chilsung để xâm nhập sâu hơn vào ngành hàng tiêu dùng.