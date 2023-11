Đình chỉ lưu hành, thu hồi 31 loại mỹ phẩm do Công ty Vioba sản xuất

Trước đó, ngày 8/11/2023, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định 5107/QĐ-SYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 110/CNĐĐKSXMP ngày 19/01/2021 do Sở Y tế cấp cho Công ty Cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam tại địa chỉ xóm 2, Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức. Lý do thu hồi là công ty này không duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi 31 phiếu công bố mỹ phẩm do Công ty đứng tên hoặc ủy quyền cho đơn vị khác chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Căn cứ vào Quyết định 5107/QĐ-SYT của Sở Y tế, trong ngày 17/11/2023, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành 12 văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty Cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam và 11 công ty thực hiện công bố, đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc mỹ phẩm do Công ty Cổ phần dược phẩm Vioba sản xuất.

Cụ thể là: Sản phẩm Sensitive Max Care, số công bố 7886/20/CBMP - HN do Công ty Cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam (tầng 11 khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) công bố. Hai sản phẩm Fusin Spa Spf Cream, số công bố 7618/20/CBMP - HN; Fusin Charm A Secret, số công bố 7753/20/CBMP - HN do Công ty Cổ phần Đông y Phúc Sinh (số 58, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông) công bố. Sản phẩm sữa rửa mặt Macrobiotic Macasa, số công bố 9052/21/CBMP - HN do Công ty Cổ phần dược phẩm Hcphar (số 07, dãy A, ngõ 18 Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông) công bố. Bốn sản phẩm là Teethtree, số phiếu 10670/21/CBMP - HN; kem đánh răng dược liệu Dr.ebuot, số phiếu 11259/21/CBMP - HN; dầu gội đầu Nanotree, số phiếu 12607/22/CBMP - HN; nước súc miệng Dr Ebuot, số phiếu 14402/22/CBMP - HN do Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmatree (tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) công bố...

Sở Y tế Hà Nội thông báo các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở.