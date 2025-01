Tại Nghị quyết 09/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử để định danh người bán trên các sàn thương mại điện tử thông qua VneID.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp đồng bộ, kết nối các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ, khai thác dữ liệu của người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ cấp số định danh, căn cước; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh phục vụ cấp hộ chiếu cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp chứng thư số đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng tài liệu nghiệp vụ, chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi Bộ Công an để phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 8871/VPCP-KSTT ngày 02 tháng 12 năm 2024.

Đồng thời, xây dựng yêu cầu, tính năng, chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Công an để đầu tư, xây dựng và quản trị hệ thống, vận hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2024 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2024.