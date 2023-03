Trong báo cáo mới cập nhật, Maybank Investment Bank đánh giá lạm phát giảm và thị trường ngoại hối ổn định đang tạo điều kiện tốt để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam dần nới lỏng chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong thời gian tới, nhu cầu có thẻ sẽ yếu hơn nữa do bất ổn lĩnh vực bất động sản và tác động ngược của tài sản.

Song, dưới góc nhìn lạc quan, điều này có thể sẽ làm giảm lạm phát hơn nữa ở Việt Nam. Nếu lạm phát toàn phần tiếp tục chậm lại dưới mục tiêu 4,5% của Chính phủ, đội ngũ phân tích cho rằng NHNN sẽ chấm dứt việc thắt chặt tiền tệ vào giữa năm 2023. Maybank Investment Bank cũng giữ nguyên dự báo lạm phát trung bình ở mức 4,3% cho năm 2023.

Dù vậy, cần lưu ý rằng sự kiện liên quan tới trái phiếu Novaland đã gây ra những tác động tiêu cực lên tình hình chung. Với số lượng trái phiếu sắp đáo hạn tăng lên trong quý 2 năm nay, Maybank Investment Bank cho rằng khả năng sẽ có nhiều nhà phát triển gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, điểm tích cực là sẽ không có trường hợp nào có mức độ nghiêm trọng và tác động tương tự.

Định giá cao khiến biên lãi đầu tư chứng khoán không hấp dẫn bằng gửi tiết kiệm

Ở khía cạnh khác, tăng trưởng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2023 sẽ đối mặt với những thách thức do mức nền so sánh cao của năm ngoái và tác động từ cả sự suy giảm của doanh thu và lãi suất cao. Maybank Investment Bank dự báo lợi nhuận thị trường sẽ giảm 14% trong nửa đầu năm 2023 trước khi phục hồi 50% so với cùng kỳ trong 6 tháng còn lại. Kéo theo đó là định giá cao lên, dự báo P/E kỳ hạn thị trường tăng lên 13 lần -14 lần vào cuối quý 1 trước khi giảm xuống 10,2 lần vào cuối năm 2023.

Tại mức định giá này, biên lợi nhuận của thị trường chứng khoán vào khoảng 7%-7,5%, không hấp dẫn so với lãi suất gửi ngân hàng 9%-10% trong thời điểm hiện tại, chưa kể phần bù rủi ro thị trường. Sự kết hợp giữa thanh khoản kém và lợi nhuận doanh nghiệp trì trệ có thể sẽ làm nhà đầu tư lo ngại và thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhìn xa hơn, Maybank Investment Bank đánh định giá thị trường vẫn ở mức hấp dẫn và đang mang đến cơ hội mua tốt cho các khoản đầu tư dài hạn. Theo đó, Maybank Investment Bank duy trì quan điểm đầu tư thận trọng trong 6 tháng đầu năm và ưu tiên các cổ phiếu có vùng hỗ trợ mạnh trước những cơn gió ngược và những cổ phiếu đã phản ánh phần lớn rủi ro.