Định giá chứng khoán của nền kinh tế số hai thế giới giảm xuống mức gần đáy mọi thời đại, cổ phiếu tài chính chịu số phận hẩm hiu nhất

Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio – Giá/Giá trị sổ sách) của các công ty Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, đặc biệt là vào cổ phiếu tài chính, do thị trường bất động sản suy yếu và tâm lý kinh tế sa sút đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Chỉ số P/B trung bình của 4.880 công ty lớn của Trung Quốc ở mức khoảng 1,7 tính đến thứ Hai vừa rồi, theo QUICK-FactSet. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018 và gần chạm mức thấp nhất mọi thời đại là 1,52 trong năm 2005.

Hôm thứ Tư, thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã tạo nên cú hích cho thị trường. Chỉ số Shanghai Composite Index tăng 3% vào thứ Năm và đóng cửa ở 2.906 điểm.

PBOC và các cơ quan tài chính vào cũng đã ban hành văn bản thông báo, yêu cầu các ngân hàng tăng cho vay đối với các nhà phát triển bất động sản.

Nhưng thị trường vẫn còn yếu so với Mỹ và Nhật Bản. Chỉ số Shanghai composite benchmark (Thượng Hải), tính đến thứ Năm, đã giảm 6% so với cuối năm 2022, trong khi chỉ số Nikkei đã tăng 39% so với cùng kỳ và chỉ số Dow Jones tăng 14% tính đến thứ Tư.

Đặc biệt, các cổ phiếu tài chính đang gặp khó khăn với tỷ lệ P/B trung bình chỉ ở mức 0,61.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ vay của các ngân hàng thương mại giữ ổn định ở mức 1% trên giấy tờ, nhưng dấy lên nghi ngờ về chất lượng thực tế của tài sản trên bảng cân đối kế toán. Với hàng loạt vụ vỡ nợ gần đây của các chủ đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái, các khoản vay dành cho các công ty bất động sản vốn được đánh giá là có lãi có thể thực sự đã giảm đi.

Chương trình giao dịch Stock Connect của Hồng Kông (Trung Quốc) – cho phép các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch chứng khoán Trung Quốc đại lục, đã chứng kiến lượng bán ròng 20,8 tỷ nhân dân tệ trong tháng 1 tính đến thứ Năm. Nó đang trên đà chứng kiến dòng vốn ròng chảy ra trong tháng thứ sáu liên tiếp, với tổng giá trị khoảng 200 tỷ nhân dân tệ.

Các nhà phân tích chứng khoán Trung Quốc cho rằng thị trường đang bị định giá thấp và hy vọng chính sách của chính phủ sẽ tạo ra động lực.

Theo Nikkei Asia