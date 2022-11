Dinh thự xa hoa rộng gần 10.000 m2 mất 10 năm xây dựng, hàng xóm là sao hạng A Hollywood, nhưng bị rớt giá vì một lý do không ngờ

Có không ít người nổi tiếng sở hữu một bất động sản tại Bel-Air (Los Angeles, California, Mỹ), nơi được mệnh danh là khu dân cư dành cho nhà giàu. Bel-Air từ lâu đã là nơi cư trú của những ngôi sao hạng A ở Hollywood, như rapper Jay-Z và ca sĩ Beyoncé. Ngay cả vợ chồng ca sĩ Jennifer Lopez và diễn viên Ben Affleck cũng sở hữu một biệt thự trị giá 50 triệu USD trong khu vực.

Trong số đó, bất động sản có tên "The One" là một trong những dinh thự lớn nhẩt ở Mỹ từng được rao bán. Hồi tháng 3, dinh thự này được niêm yết với mức 295 triệu USD, bản thân con số này đã giảm so với giá niêm yết 340 triệu USD vào năm 2021.

Dự án mất gần một thập kỷ để hoàn thành và có sự tham gia của 600 công nhân. Ảnh: Robb Report.

Trước đó, dinh thự được ước tính trị giá 500 triệu USD. Cuối cùng, căn nhà chính thức được bán với giá 126 triệu USD. Tuy nhiên để sở hữu được The One, chủ mới cần bỏ ra số tiền 141 triệu USD, bao gồm giá bán 126 triệu USD cộng với 12% phí bảo hiểm.

Theo Los Angeles Times, biệt thự được bán cho Richard Saghian - Giám đốc điều hành của chuỗi cửa hàng thời trang nhanh Fashion Nova. Một cộng sự thân cận của Saghian đã tiết lộ rằng ông trùm thời trang sở hữu 100% công việc kinh doanh, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ USD hàng năm.

Một góc nhìn bên ngoài dinh thự The One. Ảnh: Los Angeles Times.

Biệt thự có một không hai ở Bel-Air

Mức giá bán 126 triệu USD có thể gây thất vọng cho nhà phát triển bất động sản Nile Niami (người đã xây và bán các dinh thự trị giá hàng triệu USD ở khu Bel-Air và Holmby Hills) cũng như các nhà đầu tư của ông. Bởi The One hoành tráng nhưng không thể trở thành thương vụ bán nhà đắt nhất ở California, hay thậm chí là Bel-Air.

Khi bắt đầu xây dựng The One hơn một thập kỷ trước, Niami đã quảng cáo bất động sản này là "sứ mệnh cuộc đời" của ông. Đồng thời đây là "ngôi nhà lớn và đắt nhất trong thế giới đô thị". Đáng chú ý, vào tháng 10/2021, nhà phát triển bất động sản này đã nộp đơn xin phá sản.

Vì vậy, thay vì được niêm yết giá 500 triệu USD như dự kiến ban đầu, dinh thự được chào với mức niêm yết 295 triệu USD.

Không gian bên trong dinh thự. Ảnh: Robb Report.

Đây có thể là mức giá "cắt cổ" với nhiều khách hàng. Song không thể phủ nhận rằng hàng loạt tiện nghi của ngôi nhà đã khiến The One trở nên độc nhất vô nhị, ngay cả khi Los Angeles có hàng loạt bất động sản đáng chú ý khác.

The One có diện tích gần 10.000 m2, toạ lạc trên ngọn đồi ở Bel-Air và có tầm nhìn hướng xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Chuyên gia bất động sản cao cấp Rayni Williams từng chia sẻ với tạp chí Robb Report: "Hãy tưởng tượng bạn là vua của ngọn đồi và đang đứng trên khu đất mà bạn có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố".

Dinh thự khổng lồ có 21 phòng ngủ, 42 phòng tắm, 6 thang máy, thư viện… Đối với những người đam mê xế hộp, The One có nhà để xe với sức chứa 30 chiếc ôtô ở tầng ngầm.

Cây cầu bằng kính và đá cẩm thạch nhìn ra phòng khách. Ảnh: CNBC.

Nếu là người thích vận động và thể thao, tầng 3 của dinh thự có phòng tập thể dục và bể bơi phân làn riêng, cùng với sân chơi bowling bốn làn, khu vực làm tóc và quầy nước trái cây. Ngoài ra, tầng này còn có rạp chiếu phim và các khu vực thư giãn khác.

Chỉ riêng phòng ngủ chính đã rộng hơn hầu hết căn hộ ở Thành phố New York với diện tích hơn 460 m2, có phòng khách riêng, tủ quần áo lớn và một văn phòng. Khách đến chơi nếu muốn ở lại, họ có thể nghỉ ngơi tại căn nhà riêng biệt rộng gần 420 m2.

Kết hợp những yếu tố trên, dinh thự The One trở thành nơi ở trong mơ với nhiều người, khi gia chủ ngày nay muốn có càng nhiều tiện ích tích hợp càng tốt.