Diva ''gây sốt'' với loạt meme sau ''Chị Đẹp'' khoe khoảnh khắc bên Tim Cook: Chưa đầy 2 giờ đã hút nghìn like, cư dân mạng Việt được dịp nở mày nở mặt

Sáng ngày 15/4, thông tin CEO của Apple - Tim Cook đến Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo truyền thông, CEO nổi tiếng giới công nghệ sẽ có chuyến công tác kéo dài 2 ngày tại Việt Nam, trong đó ông sẽ có buổi gặp gỡ đặc biệt với các nhà sáng tạo nội dung trẻ và các lập trình viên Việt Nam.

Ngay sau khi vừa đặt chân đến dải đất hình chữ S, khoảng 11 giờ sáng, Tim Cook đã di chuyển đến một quá cà phê nhỏ nằm trên địa bàn phố cổ Hà Nội. Tại đây, CEO của Apple đã có cuộc gặp gỡ và chia sẻ cởi mở với một trong 4 bộ tứ diva đình đám của Việt Nam, đó chính là Mỹ Linh và con gái cô - Mỹ Anh. Sau đó, 3 người cùng thưởng thức hạt hướng dương và uống cà phê trứng - một trong những thức uống đặc trưng không thể bỏ qua khi ghé đến thủ đô Hà Nội.

Cuộc gặp gỡ giữa Tim Cook và mẹ con diva Mỹ Linh khiến không ít người bất ngờ và phấn khởi. Ngay sau đó, ''ông lớn'' của Apple đã đăng tải một dòng trạng thái lên trang Twitter chính thức của mình về trải nghiệm đầu tiên tại Hà Nội. Ông bày tỏ cảm xúc vui mừng cũng như gửi lời sự cảm ơn trước màn đón chào nồng nhiệt của mẹ con diva Mỹ Linh. Động thái này của CEO Apple đánh dấu một khởi đầu suôn sẻ trong chuyến thăm Việt Nam.

Không lâu sau đó, diva Mỹ Linh ngay lập tức chia sẻ lại bài đăng của Tim Cook trên trang cá nhân của mình. Cô viết: ''Buổi sáng rất vui khi được đón tiếp ông Tim Cook tại nơi mẹ con mình sinh ra và lớn lên - Hà Nội thân yêu! Welcome Mr.Cook, such a great pleasure to have you here in my homwtown!''

Bài đăng khoe cơ hội gặp gỡ hiếm có với Tim Cook của ca sĩ Mỹ Linh nhanh chóng thu hút một lượng lớn tương tác từ cộng đồng mạng. Theo đó, chỉ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đăng tải, bài viết đã có hơn 4.000 lượt thích và hàng trăm bình luận khác nhau. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc nói chuyện vui vẻ của Tim Cook và 2 mẹ con ca sĩ Mỹ Linh ngay giữa lòng thành phố Hà Nội.

Dưới phần bình luận, nhiều người không giấu nổi sự tò mò về những câu chuyện mà Mỹ Linh, Mỹ Anh chia sẻ với Tim Cook. Một số cũng gửi lời chúc mừng tới nữ diva đình đám vì có cơ hội gặp gỡ CEO của Apple, ngoài ra họ còn bày tỏ sự hãnh diện và tự hào khi thấy Tim Cook khen ngợi món cà phê trứng đặc trưng của thủ đô.

Một số bình luận dưới bài viết của diva Mỹ Linh:

- Chúc mừng mẹ con chị Mỹ Linh đón cả Apple CEO đến Hà Nội nhé

- Cô không phải người trong giới công nghệ, nhưng cô lại là người gặp Tim Cook đầu tiên

- Không biết chị Mỹ Linh giới thiệu đặc sản gì của Hà Nội với Tim Cook nhỉ?

- Nữ diva Việt đầu tiên tiếp đón Tim Cook, hãnh diện quá

- Trên tay chị Mỹ Linh còn đeo đồng hồ của Apple kìa