DN Nhà nước nắm 30% khách sạn 5 sao giữa trung tâm Tp.Hồ Chí Minh, đầu tư 71 tỷ đồng thu hàng chục tỷ mỗi năm: Phía sau có một cuộc chiến ly kỳ

Trong danh mục đầu tư của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC) có một khoản khá đặc biệt.

Doanh nghiệp đang sở hữu 30% Công ty TNHH Khách sạn Grand Imperial Sài Gòn, pháp nhân đứng sau khách sạn Park Hyatt Saigon. Giá gốc khoản đầu tư này trên sổ sách SGCC chỉ gần 71 tỷ đồng, trong khi giá trị theo phương pháp vốn chủ sở hữu đến giữa năm 2026 đã lên hơn 291 tỷ đồng, tương đương gần 48% tổng giá trị danh mục đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết của SGCC.

Khoản đầu tư mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

Năm 2025, SGCC ghi nhận 61,8 tỷ đồng lợi nhuận từ Grand Imperial Sài Gòn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận từ công ty này đã đạt 55,1 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ và tương đương gần 90% cả năm trước. Đây cũng là khoản mang lại lợi nhuận lớn nhất trong nhóm các bên liên quan của SGCC.

Ngoài khoản 55,1 tỷ đồng từ Grand Imperial Sài Gòn, SGCC nhận gần 2 tỷ đồng cổ tức từ Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Phú, 1,1 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Nam Việt, gần 1,7 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 và 45,9 triệu đồng từ một bên liên quan khác.





Tuy nhiên, khoản mục lớn nhất trên bảng cân đối lại nằm ở một dự án khác. SGCC đang ghi nhận 2.618 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn, trong đó riêng Khu công nghiệp Cái Mép chiếm tới 2.417 tỷ đồng, tương đương hơn 92% khoản mục này.

Phần còn lại phân bổ tại nhiều dự án khác như mặt bằng 213-216 Linh Trung, 636A Xô Viết Nghệ Tĩnh, 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chung cư Gia Phú hay các khu dân cư tại Nam Sài Gòn, Mộc Bài và Củ Chi.

Trở lại với khách sạn 5 sao trên đất vàng của Tp.HCM, để có được khoản đầu tư sinh lời như hiện nay, khách sạn Park Hyatt Saigon từng trải qua một lịch sử khá gian nan.

Cuộc giải cứu của 5 ngân hàng Việt Nam và mâu thuẫn cổ đông

Grand Imperial Sài Gòn được cấp phép đầu tư từ tháng 7/1994 với tổng vốn ban đầu 48,5 triệu USD. Phía Việt Nam góp 30% bằng giá trị mặt bằng và tài sản hiện hữu; Pengkalen Holding Berhad của Malaysia nắm 51%, còn United Concord International Ltd của Hong Kong nắm 19%.

Sau đó, phần vốn 51% được chuyển sang Radiant Investment Limited nhưng tỷ lệ sở hữu ba bên không thay đổi. Phía Việt Nam về sau do SGCC đại diện.

Trong quá trình xây dựng, nguồn vốn vay dự kiến không được thu xếp như kế hoạch, công trình phải dừng thi công và liên doanh rơi vào tình trạng không thanh toán được một số khoản nợ quá hạn. Đến năm 2002, một nhóm 5 ngân hàng Việt Nam chấp thuận cho liên doanh vay 22,5 triệu USD, giúp dự án được khởi động trở lại. Sau các khoản vay bổ sung, tổng vốn vay lên 31 triệu USD. Park Hyatt Saigon hoàn thành và khai trương tháng 10/2005.

Nhưng khách sạn vừa hoạt động chưa lâu thì mâu thuẫn giữa các cổ đông chuyển sang một giai đoạn mới: ai có quyền điều hành liên doanh.

Năm 2006, Radiant nắm 51% và SGCC nắm 30%. Hai bên cộng lại có 81% vốn và 8 trong 10 thành viên HĐQT. Nhóm này thông qua các nghị quyết nhằm thay ông Nguyễn Văn Hảo – đại diện phía United Concord International, cổ đông nắm 19% – khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

United Concord International phản đối, cho rằng theo điều lệ liên doanh, những quyết định này phải được toàn bộ thành viên HĐQT nhất trí. Radiant lại cho rằng sau khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực, chỉ cần các thành viên đại diện tối thiểu 75% vốn chấp thuận.

Ở cấp sơ thẩm, tòa chấp nhận lập luận của Radiant. Tám thành viên đại diện 81% vốn được xác định đã đủ để thông qua các nghị quyết. Nhưng sau khi United Concord International kháng cáo, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã sửa án sơ thẩm và tuyên hủy các nghị quyết.

Gần hai thập kỷ sau cuộc tranh chấp, SGCC vẫn đang nắm 30% Grand Imperial Sài Gòn.

Năm 2024, TP.HCM chấp thuận việc tăng phần vốn góp của SGCC từ gần 70,9 tỷ đồng lên 106,3 tỷ đồng khi Grand Imperial tăng vốn điều lệ từ 382,8 tỷ lên 501 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần tăng vốn được thực hiện bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển của chính Grand Imperial, nên SGCC không phải bỏ thêm tiền.







