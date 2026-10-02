Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, tại phiên giao dịch việc làm tổ chức ngày 25/9, ba doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VinFast, VinCons và VinMetal đăng ký tuyển tổng cộng 6.282 lao động. Các vị trí trải rộng từ công nhân sản xuất, thợ xây dựng đến kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân sự quản lý.

Điểm chung là cả ba doanh nghiệp đều có nhu cầu nhân sự làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều kiện tuyển dụng và mức thu nhập giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt khá lớn.

Trong số này, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với 3.200 lao động phổ thông. Doanh nghiệp ưu tiên những người có tay nghề trong lĩnh vực xây dựng, nhưng người chưa có kinh nghiệm vẫn có thể ứng tuyển và được đào tạo.

Theo mức thu nhập được công bố, thợ phụ có thể nhận 14 triệu đồng/tháng, thợ có tay nghề từ 16–33 triệu đồng/tháng. Với vị trí tổ trưởng, thu nhập dao động từ 32–41 triệu đồng/tháng, cao nhất trong số các mức thu nhập được ba doanh nghiệp công khai tại phiên tuyển dụng. Người lao động được tuyển dụng sẽ làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng hoặc các dự án khác của VinCons.

Trước đó, trong thông cáo tuyển dụng quy mô lớn, VinCons cho biết doanh nghiệp cần nhân lực ở nhiều nhóm nghề như xây trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, bê tông, thạch cao, điện, cấp thoát nước và hàn. Người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và thực tập tại công trường. Doanh nghiệp cũng công bố chính sách cung cấp miễn phí chỗ ở ký túc xá, ba bữa ăn mỗi ngày, hỗ trợ di chuyển đến dự án cùng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Trong khi đó, VinFast đăng ký tuyển 3.000 lao động làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng, với thu nhập công bố từ 10–18 triệu đồng/tháng. Các vị trí tuyển dụng gồm công nhân sản xuất chung, hàn, sơn, cơ khí, điện – điện tử, sửa chữa ô tô, bảo trì điện – cơ, lái xe nâng và nhân viên kho.

Theo thông báo tuyển dụng riêng của nhà máy VinFast Hà Tĩnh, một số vị trí sản xuất chỉ yêu cầu ứng viên tốt nghiệp THCS trở lên và đáp ứng điều kiện về sức khỏe. Riêng nhóm bảo trì điện – cơ yêu cầu trình độ từ trung cấp chuyên ngành phù hợp, đồng thời ưu tiên người có kinh nghiệm vận hành, bảo trì thiết bị. Ngoài thu nhập, VinFast công bố các chính sách như thưởng hiệu quả công việc, thưởng thâm niên, lương tháng 13, bảo hiểm và hỗ trợ xe đưa đón cho người lao động tại Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp thứ ba là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, với nhu cầu tuyển dụng 82 nhân sự.

Khác với hai doanh nghiệp còn lại, VinMetal tập trung tuyển các vị trí đòi hỏi chuyên môn hoặc năng lực quản lý, bao gồm trưởng phòng, trưởng bộ phận, tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên. Các ngành nghề tuyển dụng trải rộng từ luyện kim, cán thép, cơ khí, điện – điện tử, tự động hóa đến xây dựng, môi trường và quản lý chất lượng.

Địa điểm làm việc được công bố là Khu kinh tế Vũng Áng. Doanh nghiệp chưa nêu mức thu nhập cụ thể trong thông báo tuyển dụng lần này.

Việc ba doanh nghiệp cùng tham gia phiên giao dịch việc làm diễn ra trong chương trình kết nối cung – cầu lao động của Hà Tĩnh. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, riêng tháng 9/2026, địa phương ghi nhận 174 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tổng cộng 22.780 lao động, với mức thu nhập được công bố ở nhiều nhóm ngành từ 6–65 triệu đồng/tháng