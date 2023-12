DN thuộc hệ sinh thái của TCH trúng thầu DA gần 5.000 tỷ tại Hải Phòng: Cầm hơn 4.500 tỷ tiền mặt, vốn tăng 6 lần trong một năm

Mới đây, CTCP Tập đoàn bất động sản CRV vừa trúng đấu giá dự án Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười (Hải Phòng) kéo dài và vùng phụ cận với số tiền trúng đấu giá hơn 4.828 tỷ đồng .



Với giá trúng thầu như trên, tập đoàn bất động sản CRV vượt giá khởi điểm hơn 234 tỷ đồng. Trong đó, số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở là 4.826 tỷ đồng, đất công cộng trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hàng năm) là 2,5 tỷ đồng/năm.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận các xã Tân Dương, Dương Quan (huyện Thủy Nguyên) có diện tích thực hiện dự án hơn 49,3ha thuộc khu vực quy hoạch Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Trong số này có hơn 12,6ha quy hoạch đất ở liền kề, đất ở liền kề có sân vườn (biệt thự) và đất nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tính thu tiền sử dụng đất và hơn 2,6ha đất công cộng (đất công cộng đơn vị ở và đất giáo dục) thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Nhóm công ty Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nắm giữ hơn 81% cổ phần của CRV

Bất động sản CRV có tiền thân là CTCP Thương mại Hưng Việt, được thành lập vào năm 2006 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Kể từ khi thành lập đến nay, công ty đã trải qua 10 lần tăng vốn điều lệ. Đặc biệt, giai đoạn tháng 3/2020 - tháng 12/2020, công ty có tới 6 lần chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ tăng "phi mã" từ 1.000 tỷ đồng lên 6.592 tỷ đồng.

Tại thời điểm đó, công ty này đã dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để đặt cọc, ứng trước quyền mua dự án lớn của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), gồm: Hoàng Huy - Sở Dầu, Hoang Huy Commerce, Hoàng Huy Green River và Hoàng Huy New City. Những dự án trên đều năm tại Hải Phòng và gắn liền với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).

CRV có 3 cổ đông lớn gồm Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) sở hữu 38,09% vốn điều lệ; Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) - công ty con của TCH nắm giữ 35,17% vốn; CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang - công ty con của HHS sở hữu 8,41%. Các cổ đông khác cầm 18,33% vốn còn lại.

Như vậy, nhóm công ty Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nắm giữ hơn 81% cổ phần CRV.

Chủ tịch HĐQT của CRV là ông Đỗ Hữu Hạ. Ông Hạ hiện cũng đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại TCH và HHS. Ông Đỗ Hữu Hạ sinh ngày 6/11/1955 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vị doanh nhân đến từ "đất cảng" này hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng khi trực tiếp nắm giữ hơn 262 triệu cổ phiếu TCH.

Cầm hơn 4.500 tỷ tiền mặt, chiếm hơn một nửa tổng tài sản

Trong quý 2 niên độ tài chính 2023-2024, CRV ghi nhận doanh thu 81 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp từ đó cũng tăng 76% lên 26,9 tỷ đồng.



Dù lợi nhuận gộp chưa tới 27 tỷ đồng, công ty vẫn báo lãi sau thuế 85,5 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm trước và lớn hơn cả doanh thu. Kết quả này chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 79,43 tỷ đồng lên 92,34 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp, Bất động sản CRV ghi nhận tăng trưởng cả doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước đó.



Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2023-2024, doanh thu của CRV đạt 330 tỷ đồng, cao gấp 4,6 lần so với cùng kỳ. Cộng với việc thu về thêm 190,4 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay (tăng 13%), lợi nhuận sau thuế của CRV tăng 38,5% lên gần 205 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Bất động sản CRV tăng 5,8% so với thời điểm đầu năm tài chính, bao gồm 8.713 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 970 tỷ đồng tài sản dài hạn.

Chiếm hơn một nửa tài sản trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp này là lượng tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm ở mức 4.561 tỷ đồng . Lượng tiền kể trên đã mang về cho Bất động sản CRV hơn 190 tỷ đồng tiền lãi trong nửa đầu năm.

Đây cũng là một điều hiếm gặp với trong ngành bất động sản khi lượng tiền mặt và tiền gửi của các công ty tại thời điểm ngày này năm 2023 đều chiếm tỷ lệ nhỏ so với quy mô tài sản.

Thực tế, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của TCH đều sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi lớn. Ví dụ như tại thời điểm 30/9, TCH đang có gần 6.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, chiếm 42% tổng tài sản của doanh nghiệp này.

Hàng tồn kho của Bất động sản CRV tăng 26,8% lên 3.722,7 tỷ đồng, bao gồm 3.576 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, Phần lớn trong số đó tới từ dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng do CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc (công ty con) làm chủ đầu tư.

Bất động sản CRV còn có khoản "của đề dành" với hơn 2.000 tỷ đồng đến từ người mua trả tiền trước. Nợ vay tài chính của công ty ở mức 73 tỷ đồng, nhỏ hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt đang có và vốn chủ sở hữu (6.857 tỷ đồng).

Kế hoạch niêm yết trên HOSE

Ngày 8/6/2022, Sở Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo nhận hồ sơ niêm yết 672,4 triệu cổ phiếu CRV. Theo Điều 111 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký niêm yết như sau: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ, sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Tuy vậy, đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Bất động sản CRV nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE, hiện vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào từ công ty này về việc cổ phiếu CRV có được chấp thuận hay không.