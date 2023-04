DN Việt cung cấp toàn bộ 28.000m2 nhôm kính thi công bề mặt cho dự án được ví như Landmark Phnom Penh của Campuchia

Mới đây, BM Windows đã chính thức ký kết hợp tác cùng đối tác Silver Deck, trở thành đơn vị cung cấp toàn bộ hạng mục façade (bề mặt) cho dự án Tòa nhà Tổng cục thuế - General Department of Taxation – Campuchia.

Theo đó, BM Windows đảm nhiệm vai trò cung cấp toàn bộ hệ sản phẩm façade cho dự án với khối lượng 28.000m² nhôm kính trị giá gần 4 triệu USD.

Tòa nhà Tổng cục thuế Campuchia là dự án cao tầng tổ hợp đa chức năng từ các dịch vụ kinh tế, thuế hành chính đến thương mại, giải trí tại thành phố vệ tinh Chroy Chanva - trung tâm giao thương mới của thủ đô Phnom Penh.

Đây là một dự án then chốt để phát triển kinh tế của Campuchia với kiến trúc hiện đại cao 30 tầng và khối đế. Dự án được ví như một biểu tượng Landmark của Thủ đô Phnom Penh, do Tổng Cục Thuế làm Chủ đầu tư và CMED Construction là Nhà thầu chính.

Toàn bộ façade dự án được bao phủ bởi hệ nhôm kính ánh bạc phản quang khung cảnh trung tâm đô thị. Theo mô tả, Tổng thể tráng lệ của Tòa nhà Tổng cục thuế sẽ được tô điểm bằng các sản phẩm của BM Windows, bao gồm 3000 m² hệ Semi Unitized tại khối đế và 25.000m² hệ Unitized tại khối tháp.

BM Windows là thương hiệu do ông Nguyễn Bá Dương (cựu Chủ tịch HĐQT của CTCP Coteccons) sáng lập, được thành lập vào tháng 7/2016 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỉ đồng.

Các cổ đông sáng lập của BM Windows gồm bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc – vợ ông Nguyễn Bá Dương góp 60% và ông Nguyễn Xuân Đạo – em trai ông Dương góp 10%, ông Huỳnh Nhật Minh – em vợ ông Dương góp 10%, ngoài ra còn có ông Nguyễn Ngọc Tùng góp 10% và ông Ngô Thanh Phong góp 10%.

Tuy nhiên, sau khi thành lập được 1 năm, ba cổ đông liên quan đến ông Dương gồm bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc, ông Nguyễn Xuân Đạo và ông Huỳnh Nhật Minh đồng loạt rút vốn khỏi BM Windows.

Khi mới thành lập, ông Huỳnh Nhật Minh là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của BM Windows, sau đó chức vụ này được chuyển giao cho ông Trần Văn Tiến còn ông Huỳnh Nhật Minh làm chủ tịch HĐQT đến nay.

Theo dữ liệu chúng tôi có được, kể từ năm 2016 đến nay, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 100 tỷ lên 305 tỷ đồng. Cùng với việc tăng vốn, BM Windows đã vươn lên mức doanh thu nghìn tỷ và đạt đỉnh cao trên 2.000 tỷ đồng vào năm 2019 - 2020.

Năm 2021, doanh thu của công ty giảm 42% còn 1.170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 77% còn 23 tỷ đồng. Đây là năm khó khăn của ngành xây dựng khi đại dịch Covid bùng lên ở Việt Nam, các chính sách giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm ngặt đi cùng với việc giá nguyên vật liệu xây dựng tăng phi mã.

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của BM Windows đạt 1.577 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 773 tỷ đồng.

Hiện nay, theo thông tin trên website, BM Windows sở hữu hai nhà máy công suất cao tại Hà Nội, Bình Dương với tổng diện tích gần 40.000m², cung cấp ra thị trường gần 2.000.000m² façade, nhôm kính hàng năm.

Năm ngoái, BM Windows gây chú ý khi tiến hành thi công mặt ngoài, tạo nên những chiếc vảy rồng độc đáo cho tòa IFC One Saigon (tên cũ là Saigon One Tower).

BM Windows cũng tham gia vào hàng loạt các dự án lớn như The Global City (chủ đầu tư Masterise Homes), The Nexus (do Công ty Cổ phần Phát triển Tài trợ Địa ốc RC (Refico) làm chủ đầu tư), The Opera Residences (chủ đầu tư Quốc Lộc Phát), Fairmont Hotel Hanoi (chủ đầu tư Gelex Group)…

Đây đều là những công trình ở phân khúc siêu sang, nằm trên các khu đất vàng với quy mô hàng nghìn m2.

Trong đó, Fairmont Hotel Hanoi là dự án khách sạn 6 sao đầu tiên tại Hà Nội, do Gelex Group chủ đầu tư. Fairmont Hotel Hanoi có diện tích 10.200m2, nằm ở vị trí tiếp giáp hai mặt đường Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn, cách hồ Hoàn Kiếm và phố cổ 10 phút đi bộ, gần nhiều tòa nhà chính phủ và doanh nghiệp quan trọng nhất thành phố. Nhà thầu chính của dự án này là Central Cons. BM Windows thực hiện giải pháp nhôm kính mặt dựng cho công trình.

The Nexus là dự án tổ hợp đa chức năng hạng sang trên mặt tiền huyết mạch Tôn Đức Thắng, Quận 1 do chủ đầu tư Refico phát triển, nhà thầu chính là Ricons, tổng diện tích dự án 8.635 m2, gồm 1 tháp 36 tầng và 1 tháp 35 tầng. BM Windows thi công hạng mục façade Tòa tháp 2 - Parcel A cao 35 tầng.

Dự án The Opera Residence là dự án toà nhà phức hợp cao cấp, thuộc giai đoạn 3 của dự án The Metropole Thủ Thiêm, nằm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Thủ Đức, do Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư. Đây là phân khu đẹp nhất của The Metropole Thủ Thiêm, với diện tích dự án 11.370 m2.