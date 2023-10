Đỡ cụ bà té ngã khi đi thang cuốn, người đàn ông bị kiện ra tòa

Cụ bà: “Không liên quan gì đến tôi! Là lỗi của anh ta!”

Bà Tần, 70 tuổi, đang đi thang máy lên trong một ga tàu điện ngầm ở Thượng Hải, thì người bất ngờ nghiêng về phía sau vì không nắm được tay vịn, sau đó đã ngã bật ngửa. Lúc này, anh Ngụy đang đi đường thang cuốn ngược chiều bên cạnh đã chứng kiến tình huống này, lập tức chạy qua giúp bà Tần.

Bà Tần muốn đá chân để đứng dậy, nhưng do mất thăng bằng nên cả hai đồng loạt ngã về phía sau, khiến cô Trương đi thang cuốn gần bà Tần cũng ngã theo.

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, cô Trương được chẩn đoán bị chấn thương đầu và mặt, gãy xương ở cổ tay phải.

Cô Trương kiện đòi bà Tần bồi thường trách nhiệm; anh Ngụy và công ty tàu điện ngầm phải chịu trách nhiệm liên quan.

Bà Tần cho rằng: “Tôi không chạm vào cô ta, là do cô ta không nắm vào tay vịn, hoặc bị Ngụy đụng phải, không có liên quan đến tôi”.

Anh Ngụy lại phản bác: “Tôi giúp vì có ý tốt muốn đỡ bà Tần dậy thôi mà, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố, tôi không cần phải chịu trách nhiệm của cô Trương”.

Phía công ty tàu điện ngầm lên tiếng: “Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ an toàn và an ninh tương ứng, chúng tôi không có lỗi đối với thương tích của nguyên đơn (cô Trương) trong trường hợp này”.

Tòa án ra phán quyết

Sau khi xử lý thông tin, tòa án cho rằng khi anh Ngụy nhìn thấy bà Tần ngã trên thang cuốn, lập tức chạy qua giúp bà Tần đứng dậy, mục đích là giúp bà thoát khỏi tình huống liên tục ngã trên thang cuốn đang hoạt động càng sớm càng tốt, vì vậy hành động của anh thuộc trường hợp hành vi thiện chí để cứu người khác.

Nguyên nhân chính khiến bà Tần và anh Ngụy ngã về phía sau là do bà Tần, người muốn cố gắng đứng dậy trong hốt hoảng sau khi bị ngã lộn nhào.

Với tư cách là người quản lý, công ty tàu điện ngầm đã nhắc nhở rõ ràng hành khách giữ chặt tay vịn và chú ý đến sự an toàn của thang máy thông qua các kênh khác nhau như thông báo phát sóng, bảng hiệu và nhắc nhở bằng văn bản. Đồng thời, thang cuốn liên quan đến vụ việc hoạt động bình thường trước sự cố. Nhân viên tàu điện ngầm đã đến hiện trường càng sớm càng tốt sau khi sự cố xảy ra và đã hoàn thành các nghĩa vụ an toàn hợp lý và cần thiết.

Tóm lại, tòa sơ thẩm phán quyết bà Tần phải chịu trách nhiệm bồi thường cho cô Trương, anh Ngụy và công ty tàu điện ngầm không phải chịu trách nhiệm. Bà Tần kháng cáo, Tòa án nhân dân trung cấp thứ ba Thượng Hải giữ nguyên phán quyết ban đầu ở phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, bà Tần 70 tuổi, là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có hiểu biết nhất định về tình trạng thể chất của mình, và đã không tuân theo hướng dẫn của công ty tàu điện ngầm về an toàn khi đi thang cuốn, bà không nắm tay vịn thang cuốn trong khi mang theo túi xách, dẫn đến bật ngã. Do đó, trách nhiệm có lỗi nên được áp dụng trong trường hợp này, và bà Tần phải chịu trách nhiệm dân sự về hành vi xâm phạm quyền và lợi ích dân sự của người khác do lỗi của mình.

Nguồn: Sohu