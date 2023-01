Đồ cúng ông Công ông Táo đắt hàng trên chợ mạng, giá cả biến động ra sao?

Đối với người Việt Nam, lễ cúng ông Công ông Táo là một trong những lễ cúng quan trọng trong dịp trước Tết Nguyên đán. Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày Táo quân cưỡi cá chép hóa rồng để lên Thiên đình trình báo tất cả mọi việc làm tốt, xấu của gia chủ trong vòng 1 năm qua. Vì vậy vào ngày này người dân thường làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần.

Ngày 23 tháng Chạp năm nay rơi vào thứ 7, ngày 14/1. Thông thường, mâm cỗ cúng truyền thống bao gồm rất nhiều thứ, bao giờ cũng có các món ăn và cả lễ vật. Với quan niệm các vị thần sẽ cưỡi cá chép lên chầu trời, từ xưa đến nay bên cạnh đồ cúng thì cá chép thường được cúng kèm theo và sau đó được phóng sinh. Chính vì vậy mà sát dịp này, mặt hàng cá chép được nhiều người săn lùng không chỉ tại chợ mà còn được rao bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

Dạo một vòng trên Facebook với từ khóa ông Công ông Táo, có đến hàng trăm, hàng nghìn bài viết rao bán cá chép và đồ cúng Táo quân chỉ trong vòng 1 tuần trở lại đây. Do cuối năm công việc bận rộn, nhiều người chọn mua qua mạng và giao đến tận nhà để tiết kiệm thời gian.

Theo quan sát, giá cá chép năm nay khá bình ổn và không có hiện tượng thổi giá như các năm trước đây. Có 2 loại có chép chủ yếu là cá chép đỏ và cá chép vàng được rao bán với nhiều kích cỡ khác nhau.

Với cá cỡ nhỏ, giá trung bình dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/con hoặc 90.000 – 150.000 đồng/kg. Ngoài ra cũng được bán theo set 3 - 5 con và đi kèm theo nhiều mức giá.

Bên cạnh cá chép, hoa quả hay bánh trái truyền thống, nhiều mặt hàng thờ cúng liên quan cũng được săn đón không kém. Các sản phẩm như xôi cá chép, thạch cá chép, bánh cá chép cũng đều đang bước vào tầm đắt khách với nhiều mức giá cả, cụ thể xôi có giá 25.000 – 40.000 đồng/đĩa, bánh và thạch có giá từ 90.000 – 120.000 đồng/khay.

Chị Trà My, 27 tuổi, sinh sống tại Hà Nội cho biết do tính chất công việc bận rộn và không có thời gian, chị lựa chọn đặt mua trên mạng thay vì ra chợ chọn. "Mình đặt ở 1 chị quen từ năm ngoái với combo 1 xôi cá chép, 3 con cá với giá 130.000 đã bao gồm tiền ship, có tăng nhẹ so với năm ngoái nhưng không đáng kể. Đồ sẽ được giao đến vào đêm 22 và mình cúng sáng sớm, giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian mà không cần mất công dậy sớm ra chợ chọn nữa."

Hầu hết với những mặt hàng như xôi, bánh, thạch cá chép, người bán chỉ nhận đơn đến ngày 13 dương lịch do thời gian có hạn và tránh tình trạng tắc đường, thiếu shipper không giao kịp đến khách.

