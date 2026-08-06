Đồ hộp Hạ Long thua lỗ kỷ lục trong quý 2

CTCP Đồ hộp Hạ Long (mã: CAN) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026, ghi nhận doanh thu thuần của CAN đạt 95 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 25%, xuống còn 91 tỷ đồng. Do tốc độ giảm của doanh thu nhanh hơn đáng kể so với giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn 4 tỷ đồng, giảm tới 89%. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp mạnh từ 24% trong quý 2/2025 xuống còn 4% trong quý vừa qua.

Trong bối cảnh nguồn thu suy giảm, doanh nghiệp đã tiết giảm đáng kể các khoản chi phí. Chi phí bán hàng giảm 62% xuống 10 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần một nửa, còn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tiết giảm này không đủ bù đắp sự sụt giảm của lợi nhuận gộp. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 12 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 4 tỷ đồng trong quý 2/2025.

Đây là khoản lỗ theo quý lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay, đồng thời là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt 204 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, CAN lỗ sau thuế 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn ghi nhận khoản lãi 4 tỷ đồng.

Điểm tích cực là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có sự cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 29 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm các khoản phải thu, tạo ra dòng tiền dương 51 tỷ đồng, và thu hẹp hàng tồn kho, đóng góp thêm 26 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, CAN đã chi 32 tỷ đồng để giảm các khoản phải trả. Dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 70 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi tới 180 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đồ hộp Hạ Long đạt 268 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản, đạt 143 tỷ đồng, giảm 16%. Tiền và các khoản tương đương tiền của CAN đạt 16 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 43%, xuống còn 136 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay cuối kỳ còn khoảng 62 tỷ đồng, thấp hơn 53% so với thời điểm đầu năm, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 54 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Đồ hộp Hạ Long liên tục đi xuống sau vụ việc doanh nghiệp phải tiêu hủy khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi. Vụ việc được công bố vào đầu năm 2026 nhưng thực tế phát sinh từ tháng 9/2025.

Đồ hộp Hạ Long từng giải trình rằng doanh nghiệp không công bố thông tin trong vòng 24 giờ tại thời điểm xảy ra sự việc do đánh giá vụ việc chưa gây ảnh hưởng trọng yếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang chịu áp lực lớn trong giai đoạn hậu sự cố khi doanh thu, biên lợi nhuận và kết quả sau thuế đồng loạt suy giảm.